Astăzi, 7 mai 2022, se împlinesc 36 de ani de la marele eveniment din lumea fotbalului românesc, „Apără Duckadam”. Astfel, în data de 7 mai 1986, echipa de fotbal Steaua a cucerit, pentru prima dată în istoria fotbalului românesc, Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11

m, cu 2–0, echipa spaniolă „FC Barcelona".

Portarul Helmut Duckadam, a reușit o performanță unică în lume – a apărat 4 lovituri de la 11 metri. Iată detalii inedite despre acest eveniment!

Helmut Duckadam a intrat în Cartea Recordurilor după cele 4 penalty-uri apărate în 1986

Astăzi, 7 mai 2022, se împlinesc 36 de ani de la finala Cupei Campionilor Europeni dintre Steaua și Barcelona. Echipa lui Emerich Jenei a reușit atunci cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, iar asta după ce Helmut Duckadam a apărat 4 penalty-uri la rând, jucătorii românii reușind să se impună cu 2-0 după executarea loviturilor de departajare.

36 de ani de la „Apără Duckadam”. Helmut Duckadam a reușit o performanță unică în lume - a apărat 4 lovituri de la 11 metri [Sursa foto: Facebook Helmut Duckadam]

În urmă cu trei ani, Emerich Jenei a mărturisit pentru fanatik.ro ce i-a spus lui Duckadam înainte de executarea loviturilor de departajare: „Pentru mine a fost o emoţie extraordinară. Eram atât de aproape să câştigăm şi tensiunea a fost foarte mare. Dar eu am încercat să stau cât mai liniştit. Am stat pe margine, liniştit şi asta am încercat să îi transmit şi lui Helmuth Duckadam înainte de penalty-uri.

Am mers la el şi i-am spus să apere fără nicio emoţie, ca şi la oricare meci. Bineînţeles, el a fost într-o formă de joc foarte bună şi a reuşit un miracol. La final a fost o bucurie extraordinară pentru noi, dar ne-am bucurat ponderat. Am făcut un tur de stadion. Acum, când îmi aduc aminte, trăiesc aceleaşi emoţii, să ştiţi.”, a spus Jenei.

Cele întâmplate i-au adus un succes răsunător românului Helmut Duckadam, întrucât cele 4 lovituri de la 11 metri i-au adus un loc în Cartea Recordurilor. Potrivit aceleiași surse citate, imediat după ce World Records Academy a omologat recordul a scris pe site-ul oficial: „Eroul meciului de acum 25 de ani de la Sevilla a fost portarul roman Helmuth Duckadam. El a apărat patru lovituri de penalty consecutive. Rezultatul final a fost 2-0 pentru Steaua, echipa sa, iar la întoarcerea lor, Bucureştiul a văzut cea mai mare sărbătorire de dinainte de Revoluţia din 1989.”

Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 a fost câștigată de Steaua București

Finala Cupei Campionilor Europeni 1986 a fost și va rămâne unul dintre cele mai importante momente din fotbalul românesc. Aceasta s-a disputat la Sevilia, pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, la data de 7 mai 1986 și a fost câștigată de Steaua București, după ce Helmuth Duckadam a reușit să apere patru lovituri de departajare, mai târziu el fiind numit „Eroul de la Sevilia”.

În plus, și după Finala Cupei Campionilor Europeni 1986, românii au impresionat prin fotbal, deoarece între iunie 1986 şi septembrie 1989, Steaua a reuşit un alt record mondial: a disputat 104 meciuri oficiale fără înfrângere în campionat. De altfel, pe site-ul World Records Academy apar omologate aproximativ 60 de recorduri româneşti.

