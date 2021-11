4 ani de la moartea actriței Cristina Stamate. Ce mesaje au transmis foștii ei colegi de scenă

Cristina Stamate 07:43, nov 27, 2021 Autor: Daniela Radan

Cristina Stamate supranumită și „sufletul teatrului de estradă din București” s-a născut pe 8 februarie 1946, la București, Deși și-ar fi dorit să devină avocat, Cristina Stamate a fost direcționată către teatru.

A urmat cursurile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, urmând ca mai apoi să își pună în valoare simțul umorului, ironia și autoironia pe scenă.

Dintre piesele jucate la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” amintim: „Viva Revista”, „Comedie pe Titanic”, „Te aștept diseară pe Lipscani”. Actrița s-a căsătorit la 20 de ani cu actorul Dan Ivănescu, urmând să divorțeze 11 ani mai târziu. Cei doi nu au avut copii.

Regretata actriță Cristina Stamate

Cristina Stamate a murit pe 27 noiembrie 2017, la Spitalul Floreasca din București

Actrița Cristina Stamate s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, la data de 27 noiembrie, în anul 2017. Aceasta fusese supusă unor investigații la Spitalul Floreasca din București, după ce i se făcuse rău. Potrivit spuselor medicilor la acea vreme, Cristian Stamate suferea de insuficiență mitrală și cardiopatie ischemică, ambele însemnând afecțiuni grave ale inimii.

Actrița a fost operată în anul 2015 pe cord deschis și a trecut prin trei intervenții de by-pass aorto-coronarian. Regretata actriță avea montată o proteză la valva mitrală.

La doar două luni de la operația pe cord deschis, Cristina Stamate a revenit pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, jucând în spectacolul „Viva Revista”.

Ce mesaje au transmis foștii colegi de scenă ai actriței Cristina Stamate

Cristina Stamate a fost iubită de toți colegii și prietenii săi, dovadă fiind și multitudinea de mesaje postate după trecerea în neființă a artistei. Iată ce gânduri au avut foștii colegi de scenă ai regretatei Cristina Stamate:

Mirabela Dauer: „Of, Doamne! Atâţia oameni buni au plecat la tine anul ăsta… Eu ştiu ce bune prietene erau Stela şi Cristina, eu ştiu câtă grijă a avut, din toate punctele de vedere, Stela de Cristina în toată perioada grea în care boala a ţintuit-o la pat… Eu mai ştiu că există o rânduială şi că fiecare dintre noi are destinul scris acolo în cartea secretă, dar mi-e atât de greu… Mi-e sufletul zdrobit şi însângerat! Cu siguranţă, Cristina a vrut să nu-şi lase prietena singură şi să o urmeze dincolo de stele. O să-mi lipsiţi tare mult şi mă rog la bunul Dumnezeu să vă dea liniştea acolo lângă el. Călăuzeştele drumul către tine, Doamne şi dă-ne nouă, celor rămaşi, puterea de a merge mai departe! Şi astăzi a căzut cortina… Drum bun, Cristina! Drum bun, Stela! Rămâneţi veşnic în sufletul meu.”

Alexandru Arșinel: „Nu mai rezistăm. E prea mult. Cristina a fost o actriţă excepţională de revistă. De un temperament fantastic, de o corectitudine şi o colegialitate cum rar se găsesc. Era oricând dispusă să sară în ajutor, oricând dispusă să renunţe ea în favoarea cuiva. O fată extrem, extrem de generoasă şi un mare talent, bineînţeles.”, au fost cuvintele actorului pentru sursa Agerpres.

Corina Chiriac: „Îmi pare foarte rău. Vine rană după rană. Sunt cuvinte elegante, dar pierderea rămâne pierdere şi regretul nostru rămâne regret. Dumnezeu s-o ierte pe colega mea Cristina Stamate. Şocul e mai puţin dureros, pentru că, cel puţin noi, apropiaţii Cristinei, ştiam că e bolnavă de multă vreme. În ultimul an, Cristina a stat mai mult prin spitale, având multiple afecţiuni: în primul rând, inima şi apoi ramificaţii ale diabetului ş.a.m.d. Probabil că deopotrivă colegi şi public trebuie să ne aşteptăm şi la alte decese, pentru că această generaţie de actori, care sunt deja de 45- 50 de ani pe scenă, probabil că, rând pe rând, ne vor părăsi într-un viitor, sper cât mai îndepărtat. Deci va fi datoria oamenilor din presă- am mai spus asta, dar vreau să repet- să formeze generaţii noi de artişti”, a spus Corina Chiriac pentru adevărul.ro

Florin Zamfirescu: „E un moment extrem de delicat. Ne-a părăsit încă o perlă a scenei româneşti. Pentru mine, Cristina Stamate a fost un miracol. Era atât de talentată, calmă şi comunicativă, că eu nu pot să o văd decât pe scenă. S-a grăbit, s-a dus după Stela, nu ştiu ce se întâmplă. Era de un farmec irezistibil. Când am văzut-o prima oară mi s-a părut ireală. Era cu trei ani mai mare decât mine, dar nu am prins-o în facultate, am prins-o direct pe scenă şi când am văzut-o am zis: aşa ceva nici nu există”, a spus actorul pentru Digi24.

