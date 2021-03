4 lucruri de care sa tii cont cand achizitionezi o centrala termica

12:53, mar 15, 2021

Evident ca toti ne dorim un sistem de incalzire performant care sa ne scuteasca de griji in sezonul rece si in acelasi timp sa aduca facturi mai mici la energie, dar asta necesita si ceva efort din partea noastra. Mai exact, alegerea centralei termice trebuie sa fie o decizie extrem de bine chibzuita, altfel riscam sa cheltuim banii aiurea si la finalul zilei sa fim profund nemultumiti. Pe piata exista modele de centrale termice de toate felurile, dar doar una va fi potrivita pentru nevoile tale. Iata ce aspecte trebuie sa cantaresti in momentul in care vei face aceasta alegere.

Tipul combustibilului folosit pentru incalzire

Prima decizie pe care vei fi nevoit sa o faci in procesul de selectie a unei centrale potrivite pentru nevoile tale este tipul de agent termic pe baza caruia sistemul va functiona. Factorul hotarator este in primul rand locatia, deoarece exista situatii in care centralele pe gaz nu pot fi amplasate din cauza lipsei racordarii la reteaua de gaze.

Daca toate optiunile legate de combustibil sunt disponibile, decizia se va axa mai multe pe costuri.

Necesarul de incalzire al locuintei

Lemnul si carbunele vor fi alternative mai ieftine din punct de vedere al alimentarii, urmate indeaproape de gaz si GPL, cea mai costisitoare varianta fiind centrala electrica.

Pentru a determina necesarul de incalzire trebuie sa iei in calcul temperatura optima pe care vrei sa o ai constant in locuinta, suprafata, numarul de cohabitanti, amplasarea din punct de vedere geografic si climatic.

De departe cel mai important aspect va fi cel care tine de gradul de izolatie al locuintei, fapt care va influenta si randamentul sistemului. Sigur, toate aceste detalii pot parea extrem de complicate la prima vedere, dar un specialist va fi capabil sa te puna in tema si sa-ti raspunda la majoritatea intrebarilor.

Elemente de siguranta

Chiar daca confortul este important, siguranta vine mereu pe primul loc. Asadar, orice sistem de incalzire trebuie sa aiba masuri de siguranta incorporate pentru a evita accidentele si a prelungi durata de viata a centralei. Printre cele mai importante se numara:

Protectie in cazul lipsei de gaz, pentru centralele pe gaz. Centrala se opreste in momentul in care se intrerupe alimentarea cu curent sau in momentul in care sistemul constata ca s-a produs o defectiune. Astfel se pot evita diverse accidente;

Protectie antiinghet necesara mai ales daca centrala termica este amplasata intr-o camera in care se inregistreaza temperaturi mai mici de 5 grade Celsius;

Protectie in cazul in care instalatia nu mai primeste apa. In acest caz, centrala va emite un avertisment sonor in momentul in care se inregistreaza o scadere a presiunii apei.

Costuri

Am lasat costurile pe ultimul loc deoarece acestea pot varia in functie de situatie. Importante nu sunt doar costurile de achizitie, ci si cele de manopera, intretinere si combustibil. E posibil ca un anumit model de centrala sa coste mai mult, dar intretinerea sa sa fie mai ieftina, astfel costurile fiind amortizate in timp. Nu te bucura la un pret mai mic al centralei, deoarece costurile mai mari de functionare iti vor putea pune probleme.

Inarmat cu aceste cunostinte, ai toate sansele sa alegi un model cu adevarat performant de centrala termica.