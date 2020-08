4 moduri ca sa ai un par mai lucios [Sursa foto: https://pixabay.com/photos/pointing-looking-back-of-head-back-3079066/]

Nu vom spune ca luciul de oglinda este intotdeauna posibil in afara studioului, insa, avem o veste buna: asteptarile tale de stralucire pot fi satisfacute, in cea mai mare parte, daca faci niste alegeri potrivite. Parul sanatos este rezultatul unui stil de viata adecvat, dar si al unei game de produse concepute special pentru tine.

Fara a fi neaparat o reteta pentru frumusetea capilara, recomandarile de mai jos reprezinta, in orice caz, o abordare punctuala a schimbarilor pe care le poti aduce. Nimic nu arata mai clar o stare de bine decat parul - si doar stim cat conteaza prima impresie. Prima impresie pe care ti-o lasi, mai ales, tie, atunci cand te privesti dimineata in oglinda.

Atentie la alimentatie!

Nutritia sanatoasa are efecte incomensurabile asupra aspectului fizic. Schimbarea de stil de viata este imediat vizibila la nivelul parului si pielii. Un aport zilnic de fructe si legume, cereale integrale si proteine (atat de origine vegetala, cat si animala) e ideal. Evita grasimile TRANS si redu zaharurile cat mai mult pisibil.

Tine stresul sub control

In prezent, acest indemn este mai usor de zis decat de facut. Totusi, un mindset bun nu este imposibil de atins si te va ajuta sa stralucesti atat in exterior, cat si in interior. In afara unui stil de viata sanatos, este important sa-ti acorzi zile in care sa te pui pe primul loc si sa te deconectezi de la stresul cotidian.

Respecta toti pasii spalarii parului!

Sanatatea si lustrul parului sunt asigurate si regulile de spalare. In functie de tipul de par, poti face acest ritual la fiecare doua zile sau, daca ai un par foarte uscat, la fiecare cinci pana la sapte zile. In momentul in care-ti speli parul, este recomandat sa folosesti samponul o data pentru degresare, a doua oara pentru curatarea propriu-zisa.

Balsamul este si el necesar, fiindca perierea va fi mult mai usoara si luciul podoabei tale capilare va fi mai definit. Dupa aplicarea balsamului, lasa-l sa actioneze cateva minute, dupa care clateste. Daca ai parul uscat, clateste partial - astfel, firul de par va fi protejat mult timp de elementele naturale, care tind sa-i inaspreasca textura.

Alege produsele potrivite

Ritualul spalarii va da si mai multe roade daca gama de produse pe care o folosesti corespunde nevoilor tale. Ia in calcul textura parului - parul preponderent gras va avea nevoie de un proces mai amplu de degresare, in vreme ce parul uscat necesita o hidratare intensa, ca sa nu se deterioreze. Un alt factor de luat in considerare este tratarea anterioara a parului, fie ca vorbim despre un tratament chimic de indreptare ori despre vopsire.

In primul caz, exista sampoane cu un continut bogat de keratina, care vor mentine firul de par sanatos cat mai multa vreme; piata sampoanelor pentru par vopsit este larga si bine stiuta.

In acest al doilea caz, poti opta pentru produse care sa mentina vivacitatea naturala a firului de par, dar care sa si accentueze culoarea. In cazul vopselelor cu o concentratie redusa de pigment rosu sau negru, decolorarea survine foarte rapid, griurile si celelalte tonuri pastel estompandu-se cu cea mai mare usurinta.

Astfel, daca urmezi un stil de viata sanatos, iti acorzi putin timp pentru tine, urmezi ritualul de spalare corespunzator si alegi un sampon potrivit parului tau, te vei bucura de un luciu natural, care-ti reflecta starea de bine.