4 rețete de mucenici fierți. Merită să le încerci pe 9 martie

In articol:

Sărbătoarea creștină a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia s-a suprapus peste începerea anului agricol tradițional și a generat o sărbătoare tradițională românească, Mucenicii sau Macinicii. În această zi se fac ritualuri de purificare, se trece la curățenia gospodăriei dându-se foc gunoaielor strânse pentru a aduce căldură din casă și afară. În credință populară în ziua mucenicilor se încheie zilele babelor, zilele capricioase ale îngemănării iernii cu primăvară, lăsând loc zilelor moșilor, zile calde. Ziua de încheie cu rețetele tradiționale de mucenici, fie ei moldovenești sau fierți. Mucenicii sunt un desert din moși strămoși, făcut cu nucă, aromat cu esențe și coji de portocale.

Rețeta de mucenici fierți în lapte

Ingrediente

200 g mucenici

400 ml lapte

150 gr nucă măcinată

2-3 linguri de zahăr

coajă de portocală răzuită

un praf de scorțișoară

Mod de preparare

1.Mai întâi puneți o cratiță cu 1 litru de apă la fiert. Când începe să fiarbă, adăugați mucenicii și îi lăsăm să fiarbă aproximativ 10 minute.

2. Scurgem apa, adăugăm 400 ml lapte, coajă de portocală răzuită, zahărul și mai punem încă 5 minute la fiert.

3. La final adăugăm un praf de scorțișoară și nuca măcinată.

Citeste si: 4 rețete de mucenici cu nucă

Rețetă de mucenici fierți în apă

Ingrediente

100 g mucenici pentru fiert

150 g zahăr

100 g nuca

1 linguriță extract de vanilie sau 1 plic de zahăr vanilat

1 vârf de cuțit de scorțișoară măcinată sau ½ de baton

un praf de sare

câte o linguriță de coajă rasă de lămâie și de portocale

Mod de preparare

1. Am pregătit într-o crăticioara zahărul, coaja de lămâie și de portocale, vanilia, scorțișoara și un vârf de cuțit de sare.

2. Peste zahăr și condimente am adăugat 1 l de apă și am pus crăticioara la fiert. Dacă doriți totuși zeamă mai multă, atunci puteți să adăugați 500 ml de apă în plus. Punem crăticioara pe foc și lăsăm siropul la fiert până clocotește.

Citeste si: Vladimir Putin a luat decizia. Intră în vigoare pe 11 martie: E din ce în ce mai rău!- bzi.ro

3. Între timp prăjim nuca un pic în tigaie, astfel va avea aromă bună. Apoi, cu un procesor, mărunțim nuca astfel încât să rămână și bucățele mai mari.

4. Calculăm câte 100 g de mucenici uscați la 1 l de apă din sirop. Adăugăm apoi mucenicii în siropul care fierbe și lăsăm totul la fiert conform indicațiilor de pe pachet.

5. După scurgerea acelui timp stingem focul și acoperim cratiță cu un capac. Se mai lasă totul încă 20-30 de minute că să se umfle bine mucenicii și să absoarbă siropul aromat din jurul lor.



4 rețete de mucenici fierți [Sursa foto: PixaBay]

Rețeta de mucenici fierți cu miere

Ingrediente

500 g mucenici

300 g nucă tocată

150 g miere

5 l cu apă

4 plicuri zahăr vanilat

coaja de la o lămâie

o linguriță scorțișoară

o linguriță cu rom sau o esență de rom



Citeste si: Pe ce dată se fac mucenicii? Cele mai gustoase reţete de mucenici moldoveneşti şi munteneşti

Mod de preparare

1.Se pune apa la fiert cu un praf de sare și cu zahărul vanilat.

2. Când apa începe să fiarbă se pun mucenicii.

3. Se lasă până când fierb, dar amestecând din când în când, pentru a nu se lipi mucenicii între ei.

4. Când mucenicii sunt aproape fierți adăugăm mierea, scorțișoara, coaja de lămâie și nuca.

5. Luăm de pe foc cratița, iar când mucenicii sunt călduți punem romul.

Rețetă de mucenici fierți cu nucă

Ingrediente

200 grame de mucenici cumpărați

1,5 litri de apă

o linguriță de sare

100 de grame de zahăr

o linguriță de esență de rom

o linguriță de scorțișoară măcinată

50 de grame de nucă măcinată

50 de grame de nucă tăiată mare

Mod de preparare

1. Punem la fiert într-o oală încăpătoare 1,5 litri de apă în care am adăugat un sfert de linguriță de sare mare, coajă rasă de la o lămâie și de la o portocală, plus zahărul.

2. Când observăm că apa începe să fiarbă adăugăm mucenicii și îi lăsăm să fiarbă la foc mediu până când observăm că aceștia se ridică la suprafață. Aproximativ 25-30 de minute.

3. Adăugăm și esența de rom și mai lăsăm să fiarbă puțin, un minut, două.

4. Încercăm un mucenic și, dacă este fiert, putem să oprim focul.

5. Adăugăm imediat nuca măcinată și scorțișoara și amestecăm.







surse: farfuria-cu-gust.ro, savoriurbane.com, bucataras.ro, lecturisiarome.ro