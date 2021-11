4 sfaturi de la specialistii in servicii de curatenie in Bucuresti

17:00, nov 5, 2021

Pentru a evita acest lucru, poti apela la o firma specializata in curatenie sau, daca nu ai un buget alocat pentru astfel de servicii, iata cateva sfaturi de la specialisti. Acestia te ajuta sa elaborezi o strategie pentru curatenie, care nu iti va ocupa tot timpul liber.

1. Imparte casa in segmente si ia-le pe rand

Specialistii in servicii curatenie Bucuresti iti impartasesc din experienta lor ca sa te ajute.

Astfel, atunci cand au de igienizat un spatiu, acestia acorda o atentie deosebita spatiilor mai greu accesibile, unde curatenia este mai dificil de mentinut. Poti incepe si tu cu acele spatii din casa ta carora nu le acorzi atentie de obicei. Stabileste un interval dintr-o zi pe care sa-l aloci strict acelor spatii.

Vei observa ca, odata curatate, vei avea sentimentul unei mici victorii care te va impulsiona. Limiteaza-te doar la asta pe ziua respectiva, apoi aloca-ti timp pentru relaxare. Este bine sa nu te surmenezi din prima asumandu-ti curatenia intregii case dintr-un foc. Alterneaza igienizarea casei cu momente de relaxare. Aminteste-ti ca nu te grabeste nimeni.

2. Foloseste produse ecologice

O firma care ofera servicii de curatenie in Bucuresti sau in alte regiuni va folosi intotdeauna produse calitative. O parte dintre ele nu se vor gasi pentru uzul individual. De aceea, specialistii recomanda sa achizitionezi acele produse care nu sunt toxice. Produsele de curatenie ecologice sunt prietenoase cu mediul, au aceeasi putere de curatare si nu au niciun efect negativ asupra copiilor. Astfel, atunci cand vrei sa speli pe jos, este indicat sa iei o solutie inofensiva.

Atunci cand vrei sa reimprospatezi aerul in casa, este suficient sa speli pe jos in fiecare incapere cu substante naturale. Acestea au si rol dezinfectant, astfel ca vei elimina si bacteriile.

3. Sterge praful de doua ori pe saptamana

Praful este o problema mare in oras. Cei care se ocupa cu servicii de curatenie in Bucuresti in mod special stiu ca uneori stersul prafului poate parea o munca de sisif.

Specialistii recomanda sa nu te stresezi incercand sa elimini zilnic praful. Aceasta este o lupta pe care nu ai cum sa o castigi. Atmosfera din oras este plina de praf. Acesta se va depune indiferent cat efort depui pentru a te feri.

O modalitate de a reduce cantitatea de praf ar fi sa aerisesti seara. Ziua poti tine geamurile inchise, caci traficul intens cu siguranta va ridica praful in atmosfera. Daca adaugi si constructiile care au loc peste tot in oras, este evident faptul ca de afara nu va intra doar aer curat.

De asemenea, incerca sa mentii covorasul de la intrarea in casa cat mai curat, ca sa iti poti sterge incaltamintea inainte sa intri. Astfel, vei putea fi la fel de eficient precum specialistii de la o firma care ofera servicii de curatenie in Bucuresti. Daca respecti aceste indicatii, vei reusi sa reduci efortul de a sterge praful la doua zile pe saptamana.

4. Apeleaza la specialisti

Daca in continuare te simti complesit de efortul de a avea grija de casa, ia in considerare servicii curatenie Bucuresti profesionale. Firme cu experienta in domeniu si extrem de profesioniste precum Cleanas.ro vor veni in intampinarea ta cu oferte avantajoase. Investeste in timpul tau liber si delega activitatea de curatenie catre specialisti.