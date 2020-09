“40 de intrebari cu Denise Rifai”, in curand, la Kanal D! 

In articol:

“40 de intrebari cu Denise Rifai” este surpriza toamnei la Kanal D! Emisiunea, realizata dupa un format international de succes, va aduce, in curand, in fata telespectatorilor personalitati marcante din diferite domenii de activitate.

40 de intrebari adresate unui invitat, doua minute pentru a raspunde la fiecare dintre acestea, intr-o intalnire revelatoare cu un jurnalist experimentat: Denise Rifai. Celebri, controversati, iubiti, poate la un moment dat criticati, inspirationali pentru milioane de oameni, invitatii de la “40 de intrebari cu Denise Rifai” vor fi, astfel, fata in fata cu telespectatorii, intr-un exercitiu memorabil de sinceritate.

Sportivi, politicieni, cantareti, medici, oameni de televiziune, actori vor ajunge sub tirul intrebarilor jurnalistei, iar publicul va avea astfel ocazia sa afle lucruri nespuse pana acum, sa descopere noi fatete ale celebritatilor invitate in emisiune si sa isi faca o imagine cat mai complexa si aproape de adevar asupra acestora.

„Am emotii foarte mari si imi doresc din toata inima sa fie cea mai buna emisiune dintre toate cele pe care le-am realizat pana acum. Formatul este unul aparte, sofisticat, elegant, si m-a convins sa spun <Da!> imediat acestei provocari. Era nevoie de o asemenea emisiune unica in grila posturilor de televiziune de la noi. Este o noua etapa in viata mea profesionala, insa ce ramane neschimbat este ca voi fi aceeasi Denise Rifai. Onesta, mereu in cautarea adevarului in raport cu invitatii mei, dar si cu publicul pe care il iubesc atat de mult si de care imi este foarte dor”, a spus Denise Rifai.

Personalitate carismatica, profesionist experimentat si respectat in domeniul jurnalistic, Denise Rifai a fost prezentator de radio, reporter, apoi prezentator de stiri si prezentator si realizator de talk-show. A intervievat de-a lungul carierei sale cele mai importante figuri ale scenei publice romanesti.

Nu pierdeti, in curand, la Kanal D, un regal al interviurilor fata in fata - “40 de intrebari cu Denise Rifai”!