46 ani de la moartea lui Toma Caragiu. Actorul și-a pierdut viața în urma cutremurului din 4 martie 1977

In articol:

Pe 4 martie 2023, se împlinesc 46 de ani de la moartea marelui actor Toma Caragiu, în urma cutremurului devastator din 1977. Seismul a avut loc în data de 4 martie 1977, la ora 21:22 și a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter.

Se împlinesc 46 de ani de la moartea lui Toma Caragiu

Cutremurul din 1977 a produs 1.578 de victime, printre care se numără și Toma Caragiu și peste 11.300 de răniți.

Toma Caragiu se numără printre cei mai mari actori ai României, care încă este în memoria oamenilor chiar și în prezent, la 46 de ani de la moartea sa. Pe 4 martie, se împlinesc 46 de ani de când Toma Caragiu a trecut în neființă, în urma cutremurului din 1977.

Marele actor a murit la 52 de ani, împreună cu regizorul Alexandru Bocăneț. Cei doi au fost găsiți decedați sub dărâmături după șase zile de căutări. Într-un interviu pentru Libertatea, Ion Caramitru a povestit despre cum a murit Toma Caragiu și despre momentele dramatice de la cutremurul din 1977.

Citește și: Gheorghe Turda a mărturisit ce l-a rugat Toma Caragiu, cu puțin timp înainte de cutremurul care l-a ucis: „Eu l-am așteptat”

Citeste si: Avocatul fraților Sterp a făcut primele declarații despre dosarul în care aceștia sunt implicați. Culiță și Iancu sunt acuzați de înșelăciune- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

„Toma stătea la etajul 2, iar blocul se prăbuşise până la nivelul etajului 3. Ţin minte că am luat un troleibuz din staţie, l-am împins sub bloc şi am intrat pe geam la Toma, în apartament. Acolo am găsit câinele lui, un câine frumos, care era în casă, dar Toma nu era. Pe masă se aflau 4 pahare de whisky şi apă minerală, deci au fost patru persoane. Uşa spre casa scărilor era blocată. Am pus urechea acolo şi am auzit gemete. Am strigat dupa el, dar nu am primit niciun răspuns.”, a povestit Ion Caramitru.

46 ani de la moartea lui Toma Caragiu. Actorul și-a pierdut viața în urma cutremurului din 4 martie 1977 [Sursa foto: Captură YouTube]

Toma Caragiu a fost scos de sub dărâmături după șase zile de căutări

Ion Caramitru a mai povestit că l-a recunoscut pe Toma după ochelarii de vedere pe care îi purta mereu și la care ținea foarte mult. Toma Caragiu și regizorul Alexandru Bocăneț muriseră îmbrățișați. Din blocul în care și-au găsit sfârșitul cei doi, au fost scoase 120 de cadavre.

Citește și: Cum să reacționezi în caz de cutremur? Detaliile care îți pot salva viața în cazul unui seism

Citeste si: „Din exterior, părea că sunt de invidiat, era viața pe care și-ar fi dorit-o oricine. Eram într-o relație de mai mult de zece ani.” De ce nu a avut Mihaela Bilic copii. ”Am construit foarte mult împreună și am progresat foarte mult împreună.”- kfetele.ro

Citeste si: Horoscop 5 martie 2023. Fecioarele trebuie să se odihnească mai mult în această perioadă- stirilekanald.ro

Citeste si: ”Am pierdut 150.000 de euro”. Alex Bogdan, confesiuni uluitoare despre dependența jocurilor de noroc. Actorul a rămas și fără apartament- radioimpuls.ro

„Eu am stat acolo, alături de alți colegi, timp de 6 zile. Casa scărilor se prăbuşise, cei mai mulţi locatari au fugit pe acolo. De acolo au fost scoase, se pare, 120 de cadavre. Toma a fost găsit căzut pe spate. Îmi aduc aminte că l-am văzut, cu ochelarii căzuţi pe lângă el, ochelari la care ținea foarte mult, primiți de la Liviu Ciulei. Peste el, îmbrăţişaţi de altfel, era regizorul care venise în vizită la el…”, a mai spus Ion Caramitru despre tragedie, potrivit libertatea.ro.

Mormântul lui Toma Caragiu [Sursa foto: Wowbiz]

sursa: libertatea.ro