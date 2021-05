5 accesorii pe care orice gamer trebuie sa le aiba

17:44, mai 10, 2021

Insa pentru a avea parte de o experienta cat mai imersiva in lumile virtuale sunt necesare, pe langa suportul hardware reprezentat de un PC desktop sau un laptop, ori o consola dedicata jocurilor, accesorii care au darul de a imbunatati experienta in fata ecranului.

Joystick-uri

Pentru anumite jocuri, o experienta completa nu poate fi obtinuta decat prin folosirea accesoriilor potrivite. Utilizarea de volane cu pedale pentru gaming dedicat curselor de masini, de exemplu, este un absolut necesar atat pentru a performa, cat mai ales pentru a simti pe deplin experienta pe care o provoaca aceasta activitate. Intre caracteristicile pe care trebuie sa le urmarim, pe langa un brand care asigura calitatea experientei, sunt:

force feedback – traduce senzatiile provocate de schimbarea suprafetei de rulare, pierderea aderentei sau un impact brusc in vibratii in volan, fiind cheia unei experiente automobilistice autentice;

unghiul de rotatie – acesta poate fi intre 180 si 1000 de grade si inseamna numarul de rotatii pe care il poate efectua volanul inainte sa se blocheze; in cazul volanelor de pe masinile de curse, aceste rotatii sunt reduse;

stabilitatea kitului – optiunile de fixare a kitului sunt importante pentru ca de stabilitatea joystick-ului poate depinde experienta de joc.

Pentru experientele de zbor, joystick-urile dedicate sunt cheia unei senzatii complete: un ansamblu complet format din mansa, joystick si pedale vor fi motivul pentru care nu vom mai putea parasi usor un simulator de zbor.

Scaun de gamer

Pe langa faptul ca este un accesoriu care arata foarte bine datorita designului futurist si incorporarii de materiale de calitate, scaunul dedicat gaming-ului este cheia confortului in lungile ore de joaca petrecute in fata monitorului. Conceptul ergonomic include zone pentru asezarea confortabila a bratelor, a umerilor si a capului, precum si favorizarea unei posturi corecte, perpendiculare, a spatelui – fiind prevenita astfel instalarea durerilor de spate sau de gat, ori amorteala bratelor.

Tastatura si mouse dedicate jocurilor

Pozitia confortabila se traduce astfel intr-o mai buna concentrare in joc, deci performante mai bune in intrecerile cu alti jucatori, dar si in pastrarea unei stari de sanatate bune.

Acest tip de periferice se distinge prin designul ergonomic care favorizeaza utilizarea pe perioade extinse, butoanele avand un raspuns rapid si fidel. De asemenea, sunt recomandate de existenta butoanelor dedicate, a posibilitatii configurarii acestora si a existentei a numeroase variante de iluminare (backlight). Fiind create special pentru utilizare intensa si pe perioade lungi de timp, tastele si butoanele sunt mult mai rezistente, iar sensibilitatea si viteza de reactie sunt configurabile dupa bunul plac al utilizatorului.

Casti

Un alt accesoriu obligatoriu pentru arsenalul oricarui gamer sunt castile dedicate. Acestea se deosebesc de castile obisnuite printr-o serie de caracteristici special implementate pentru pasionatii de jocuri.

In primul rand, castile de acest gen blocheaza sunetul ambiental contribuind astfel semnificativ la sporirea senzatiei de imersiune in mediul virtual, mai ales ca nu emit sunet in exterior. In al doilea rand, calitatea reproducerii sunetului este net superioara unora normale, iar fidelitatea redarii sunetelor din joc face diferenta intr-o sesiune multiplayer.

Ochelari VR

Urmatorul nivel in experienta de gaming sunt ochelarii VR care, alaturi de accesorii precum joystick-urile dedicate si castile de gaming, cuplati la un dispozitiv performant, creeaza o senzatie imposibil de redat in alte conditii. In prezent, computerele sunt suficient de puternice pentru a reproduce cu un inalt grad de fidelitate, lumi virtuale in care interactiunea dintre utilizator si obiectele din mediul virtual este totala.

Pentru pasionatii de jocuri, lista accesoriilor nu poate fi in niciun caz limitativa si acesta este, probabil, motivul principal pentru care industria de profil este intr-o continua crestere.