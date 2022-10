In articol:

Silimarina reprezintă un remediu naturist obținut din ciulinul de lapte. Planta are țepi și nervuri mov cu alb. Conform legendei, această pigmentare a apărut după ce o picătură din laptele Maicii Domnului a căzut pe frunzele sale.

Ingredientele active din ciulinul de lapte, grupate, sunt cunoscute drept silimarină. Conform studiilor, extractul de silimarină are proprietăți antioxidante, antivirale și antiinflamator și este folosit pentru problemele de ficat sau vezică biliară ori pentru ficat împotriva alcoolului sau altor elemente dăunătoare.

În continuare îți prezentăm 5 beneficii ale silimarinei.

Protejarea ficatul

Acest produs este recomandat adesea persoanelor care suferă de diferite afecțiuni ale ficatului, precum ficat gras, boala ficatului alcoolic, hepatică sau cancer.

Silimarina este folosită drept supliment în aceste cazuri, în ideea că ar putea reduce inflamarea sau afectarea ficatului. Se crede că produsul ar putea scădea nivelul de afectare al ficatului de către radicalii liberi ce sunt eliberați de organ atunci când metabolizează substanțe toxice. (1)

Unii specialiști consideră chiar că ar putea mări durata de viață a persoanelor care suferă de ciroza provocată de boala ficatului alcoolic, dar acest aspect încă se studiază.

Protejarea oaselor

Printre proprietățile silimarinei se numără și utilizarea sa în cazurile reducerii densității oaselor, precum osteoporoza. Această boală se dezvoltă într-un ritm încet, de-a lungul anilor, și duce la oase slăbite și fragile ce se pot rupe cu ușurință.

Ciulinul de lapte a fost utilizat în experimente pe animale pentru a se observa stimularea mineralizării oaselor și protejarea contra reducerii densității acestora.

De aceea, se consideră că silimarina ar putea să facă parte din terapia recomandată femeilor aflate în postmenopauză ce suferă de anumite afecțiuni ale oaselor. (2)

Boli neurodegenerative legate de vârstă

Există multe cazuri în care ciulinul de lapte a fost utilizat în cazul unor boli precum Parkinson ori Alzheimer. (2)

Deoarece are proprietăți antioxidante și antiinflamatoare, unii consideră că acestea s-ar traduce în proprietăți neuroprotective. De aceea, se poate utiliza în ideea prevenirii declinului în funcțiile creierului pe măsură ce îmbătrânești.

În plus, se speculează că silimarina ar putea opri afectarea celulelor creierului, lucru care, de asemenea, ar putea influența bolile neurodegenerative. Reducerea plăcilor de amiloid ar putea fi, la fel, posibilă. Acestea se regăsește, în mod special, în rândul pacienților de Alzheimer. (3)

Producția de lapte

Adesea, mamele consumă silimarină pentru a mări producția de lapte. Considerentul se bazează pe faptul că ar putea stimula prolactina, un hormon ce secretă lapte. De aceea, femeile care se confruntă cu hipogalactia, se bazează pe acest produs pentru a mări cantitatea de lapte produs. (4)

La fel ca în cazul celorlalte proprietăți, încă sunt necesare studii pentru a dovedi dacă silimarina poate influența cu adevărat producerea laptelui.

Totuși, un studiu a descoperit că mamele ce au luat 420 mg de silimarină timp de 63 de zile au produs cu 64% mai mult lapte decât cele care au luat placebo. (1) Deoarece este singurul studiu important făcut pe această temă, cercetările trebuiesc continuate pentru a se stabili eficiența exactă în sfera discutată.

Acneea

Acneea reprezintă o inflamație cronică a pielii care, deși nu este periculoasă, poate lăsa cicatrici dacă nu este tratată corespunzător. De asemenea, persoanele care suferă de acnee pot să resimtă durere din cauza inflamației.

Pentru că se consideră că are efecte antiinflamatoare și antioxidante, ciulinul de lapte este folosit de mulți oameni pentru a ameliora simptomele acneei.

Un studiu realizat acum câțiva ani a demonstrat că persoanele cu acnee care au luat 210 miligrame de silimarină pe zi, timp de opt săptămâni, au observat o scădere de 53% a leziunilor de la acnee. (2) Totuși, este nevoie de mai multe studii, pentru a exista siguranța eficienței sale în tratarea acestor inflamații.

Silimarina se poate folosi pentru mai multe boli și afecțiuni, considerându-se că ar putea avea impact asupra lor. Se recomandă să folosești pastile ce conțin silimarină doar la recomandarea medicului.

