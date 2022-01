5 beneficii importante ale videointerfoanelor

In articol:

Pe masura ce interfoanele au devenit dispozitive folosite pe scara larga, a crescut si preocuparea producatorilor de a dezvolta noi modele care sa ofere utilizatorilor mai multe facilitati.

Poti fi gasit chiar daca nu esti acasa

Asa a aparut videointerfonul, care poate fi comparat cu ce reprezinta smartphone-ul fata de telefoanele mobile, evident raportandu-ne la interfoanele clasice. Asadar, videointerfonul este varianta smart a interfonului obisnuit, iar utilizarea unui astfel de dispozitiv aduce o serie de beneficii in plus. In cele ce urmeaza le poti afla pe cele mai importante dintre ele.

Un prim mare avantaj al videointerfonului consta in faptul ca poate fi folosit si de la distanta. Pentru aceasta functie trebuie sa-ti instalezi un videointerfon wireless, care poate fi controlat prin intermediul unei aplicatii instalate pe smartphone. Astfel, daca cineva te cauta in timp ce nu esti acasa, esti notificat prin intermediul aplicatiei si poti vedea cine este persoana respectiva. Mai mult de atat, puteti comunica de la distanta, iar prin intermediul aceleiasi aplicatii ii poti permite accesul in imobil. Totodata, daca nu doresti sa comunici cu persoana respectiva, nu trebuie decat sa ignori notificarea.

Monitorizarea locuintei de la distanta

Prin intermediul aceleiasi aplicatii, videointerfonul poate avea si functie de monitorizare, dat fiind faptul ca poti accesa oricand camera pentru a vedea ce se intampla acasa. Daca lipsesti de acasa mai mult timp te poti asigura la orice ora ca totul este in regula, monitorizand traficul din zona locuintei, prin intermediul camerei dispozitivului. De asemenea, daca ti-a lasat masina parcata in fata imobilului si iti faci griji pentru ea, poti arunca o privire in parcare prin intermediul videointerfonului.

Stocarea imaginilor

Videointerfonul poate fi folosit si pe post de sistem de supraveghere video, permitand atat monitorizarea imaginilor in timp real, cat si stocarea acestora, pentru a fi analizate ulterior. Nu poti monitoriza non-stop zona locuintei, iar atunci cand nu o faci e posibil sa aiba loc evenimente pe care sa-ti doresti sa le fi vizualizat. Fie ce e vorba de un accident, un furt sau de o persoana suspecta care da ture prin zona, aceste imagini pot ajuta chiar daca nu le-ai surprins live.

Daca este conectat la un dispozitiv CCTV, videointerfonul poate filma si stoca imaginile surprinse, intocmai ca un dispozitiv de supraveghere video autentic.

Un grad mai mare de siguranta

Raufacatorii au invatat sa treaca de interfoanele instalate la intrarile in bloc, sunand si recomandandu-se drept curieri, distribuitori de pliante publicitare sau angajati ai companiilor de utilitati. Dupa voce, e greu sa-ti dai seama cu cine ai de-a face asa ca poti fi tentat sa le deschizi usa.

Cu videointerfonul, lucrurile stau total diferit, pentru ca ai si contact vizual cu interlocutorul. In acest mod, iti poti da seama mai usor cu cine stai de vorba si astfel scade riscul ca spargatorii de locuinte sa patrunda in imobil.

Costuri accesbile

Multi evita sa apeleze la tehnologiile noi, crezand ca acestea presupun costuri foarte ridicate. Nu este si cazul videointerfoanelor. Sunt deja cativa ani buni de cand aceste dispozitive au aparut pe piata, asa ca au devenit deja un lucru banal, asemenea smartphone-urilor cu care le-am comparat mai devreme. Asadar, costurile pe care le presupune achizitia si montarea unui videointerfon nu sunt cu mult diferite de cele ale unui interfon clasic.

Procedura de instalare este aceeasi, fiind necesara montarea dispozitivului de pe casa scarii, care se plateste la comun de toti utilizatorii, apoi a aparatelor din fiecare apartament, platite individual. Cu tot cu manopera, costurile instalarii unui videointerfon sunt cu 200-300 de lei mai mari decat in cazul unui interfon obisnuit.

Nimic nu poate sta in calea progresului, asa ca mai devreme sau mai tarziu, interfoanele clasice vor fi inlocuite in totalitate de noile modele.

