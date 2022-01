5 idei inspirate de cadouri pentru socri

In articol:

Odată cu nunta/căsătoria, partenerul sau partenera de viață vin „la pachet” cu o pereche de socri care–fie că îți convine sau nu–fac acum parte din familia ta extinsă.

Accesorii pentru grădinărit

Deși, în percepția populară, relația cu socrii este percepută ca fiind una destul de delicată, realitatea este cu totul alta: cele mai multe cupluri trăiesc în bună înțelegere cu părinții lui și ai ei. Toată lumea înțelege de ce este important să ai o bună relație cu socrii, iar în acest articol noi îți vom oferi câteva sugestii care să te ajute. Și ne vom referi strict la cadouri, pentru că acestea reprezintă o bună modalitate de a menține sau a îmbunătăți relațiile cordiale cu socrii. Iată, în cele ce urmează, câteva idei inspirate în acest sens.

Odată ajunși la pensie, mulți vârstnici își dedică mare parte din timp grădinăritului. Dacă este și cazul socrilor tăi, poți fi sigur că un cadou legat de noua lor pasiune va fi foarte bine primit. Încearcă să afli de la ei cam ce ar avea nevoie și fă-le o surpriză cu prima ocazie.

O băutură fină

De asemenea, poți lua tu inițiativa alegând niște unelte de grădinărit care crezi că le-ar ușura munca. Totodată, le poți oferi decorațiuni de grădină, mobilier de exterior sau poți să iei în seama ta amenajarea unei terase ori a unei bucătării de vară pe care și-o doresc.

Vorbim despre un cadou potrivit mai degrabă pentru tata-socru, căruia îi poți oferi de ziua lui un coniac bun sau o altă băutură pe care știi că o agreează.

Un joc de societate

De Sărbători sau cu ocazia aniversării lor, le poți oferi amândurora o sticlă de vin vechi sau o șampanie franțuzească pe care să o savureze împreună.

Jocurile de societate reprezintă o altă modalitate de petrecere a timpului liber, pe care vârstnicii îl au la dispoziție din belșug. Se vor putea bucura de un astfel de cadou atât în zilele mohorâte de iarnă, când nu pot ieși din casă, cât și vara, pe terasa din grădină.

După cum le spune și numele, aceste jocuri oferă și un excelent prilej de socializare cu alți vârstnici din cercul de cunoscuți, iar acesta este un lucru benefic la etatea lor.

Un calendar de familie

Evident, vorbim despre un cadou potrivit la sfârșit de an, care, deși pare ieftin, are o mare valoare sentimentală, pe care socrii o vor aprecia în mod special. Pentru asta, trebuie să alegeți fotografii sugestive cu voi și copiii pentru a ilustra fiecare lună din an. Apoi, puteți alege un model de calendar care va fi personalizat cu aceste imagini și astfel veți obține un cadou unic și original.

Calendarul de familie este o idee excelentă de cadou, mai ales dacă locuiți departe de socri și vă întâlniți doar de câteva ori pe an. În acest mod, vor avea în față zilnic imaginea voastră și a nepoților, iar astfel își vor mai alina dorul.

Bilete pentru o excursie sau un sejur all-inclusive

Deși își doresc să viziteze multe locuri și să meargă în vacanțe așa cum făceau în tinerețe, mulți vârstnici nu își permit acest lucru, mai ales din cauza posibilităților financiare reduse. Din acest motiv, prilejul de a călători și a petrece un sejur în locuri în care nu au mai fost niciodată va constitui pentru socrii tăi o surpriză extrem de plăcută.

Nu uita că, de departe, cel mai bun consilier în alegerea cadoului perfect pentru socrii tăi este partenerul sau partenera ta. Acesta își cunoaște cel mai bine părinții și știe exact ce le-ar face plăcere sau ce și-ar dori.

