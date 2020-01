Oamenii se folosesc deseori de uleiuri esentiale terapeutice pentru a remedia si pentru a trata diferite afectiuni, iar doamnele si domnisoarele obisnuiesc sa le integreze in prepararea produselor cosmetice sau a unor alimente. In general folosesti uleiuri esentiale terapeutice Puressentiel pentru relaxare, vindecare si inducerea unei bune stari generale.

Astazi insa iti vom dezvalui 5 intrebuintari inedite mai mult sau mai putin cunoscute pe care le au uleiurile esentiale si cum sa le integrezi in activitatile casnice de zi cu zi.

5 intrebuintari inedite ale uleiurilor esentiale

1. Deodorizant natural

Intreaga familie adora parfumul pe care-l emana o curatenie generala. Insa, uneori, parca mirosul de aer proaspat nu e suficient. Una dintre cele mai renumite intrebuintari ale uleiurilor esentiale face referire la efectul aromatic pe care il au uleiurile puressentiel. Astfel, iti poti improspata casa cu un parfum pe placul tau fara a mai cheltui bani pe produsele aromatizante din comert.

Adauga cateva picaturi din uleiul tau preferat in vasul de aromaterapie si bucura-te de parfumul placut si revigorant. Daca nu detii o astfel de lampa poti improviza fara probleme mediul ideal. Foloseste un bol mic in care sa adaugi o candela sau o lumanare si toarna ulei de bucatarie (floarea soarelui) in imprejurimea candelei. Mai apoi presara cateva picaturi de ulei de lavanda, menta, portocala sau vanilie si bucura-te de parfumul care te duce cu gandul la atmosfera de sarbatoare.

Todata poti dilua cateva picaturi in apa si sa pulverizezi din amestec pe tesaturi, covoare si in spatii inchise.

2. Luciu pentru pardoseli si mobila

Trebuie sa asimilam faptul ca nu toata lumea poate suporta mirosul unor lacuri si vopsele. Dar gospodinele apeleaza frecvent la un truc care sa le fereasca de aceste mirosuri neplacute. Astfel, ele inlocuiesc vopselurile clasice cu uleiurile alimentare, in care adauga coloranti si cateva picaturi de uleiuri esentiale.

Aceste uleiuri ajuta la oferirea unui strat de protectie si la restabilirea luciului natural, in timp ce uleiurile esentiale vor parfuma incaperea in acelasi timp.

3. Previn formarea mucegaiului

Mucegaiul este cel mai aprig dusman al casei. Deseori poate fi foarte dificil de combatut, iar metodele clasice prin spalarea zonei cu apa in care dizolvi otet si/sau bicarbonat de sodiu nu dau randament pe termen lung.

Daca bugetul nu-ti permite achizitia unui dezumificator sau a unei vopsele cu particule de argint, adaugarea a cateva picaturi de ulei esential (ex. arbore de ceai) scad sansele inmultirii si reaparitiei mucegaiului.

4. Elimina petele dificile

Desi in practica clasica indica faptul ca uleiurile pateaza tesaturile si se impregneaza fara precedent si fara posibilitatea de a fi eliminatee, exista o serie de uleiuri esentiale care pot contracara o serie de pete dificile de pe diferite suprafete sau chiar si de pe tesaturi. Acestea pot fi utilizate ca atare fie diluate in apa.

5. Indepartarea calcarului si a depunerilor

Exista numeroase solutii specializate pentru indepartarea calcarului si a depunerilor de bacterii insa, in functie de gravitatea situatiei, unele solutii clasice din comert cat si unele practici traditionale pot de asemenea ineficiente. Uleiurile esentiale si-au dovedit abilitatea si in acest scop, fiind excelente pentru depunerile de calcar de pe robinete sau pentru vasul de toaleta.

Putem spune "Adio" depunerilor de calcar, cat si mediului bacterian la care este expusa baia prin adaugarea a cateva picaturi de ulei esential de arbore de ceai in solutia de curatat sau direct pe zonele afectate. Lasa amestecul sa actioneze cateva minute, dupa care freca zona in mod obisnuit. Voila! Obtii suprafete curate si frumos inmiresmate.

Poti inclusiv sa presari o vata imbibata in ulei esential in vechiul suport al deodorantului de toaleta. De fiecare data cand vei trage apa bacteriilor vor fi eliminate, iar baia ta va fi frumos parfumata, in mod natural.

Concluzie

Natura nu inceteaza sa ne uimeasca, iar uleiurile esentiale concentrate isi dovedesc inca o data proprietatile incredibile. Nu se rezuma doar la actiuni terapeutice si de ingrijire corporala, ci le putem folosi in diverse alte imprejurari, imprejurul casei. Bucura-te si tu de ceea ce ofera natura si completeaza-ti colectia de solutii pe baza de uleiuri esentiale, cu diferite arome. Poti afla mai multe intrebuintari excelente ale uleiurilor esentiale aici: https://essentia.ro/tips-tricks-uleiuri-esentiale/