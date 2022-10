5 jocuri de păcănele celebre cu tematică egipteană

In articol:

Jocurile de păcănele cu tematică egipteană îi fascinează în continuare pe cei care obișnuiesc să se relaxeze în cazinourile online licențiate.

RISE OF RA

Aerul de mister, pictogramele încărcate de simbolism și, mai ales, funcțiile speciale cu rotiri gratuite reprezintă punctele principale de atracție. Vrei să știi care sunt cele mai celebre 5 sloturi inspirate din mitologia Egiptului Antic? Citește mai departe și vei afla.

Acest joc de păcănele Rise of Ra este produs de EGT și are 15 linii de plată. Dintre simboluri iese în evidență scarabeul, care este Wild, substituind toate celelalte pictograme cu excepția Scatter. Scarabeul are un loc aparte în mitologia egipteană, fiind asociat cu zeul soarelui. Egiptenii antici credeau că soarele este rostogolit pe cer de asemenea insecte.

Celelalte simboluri din joc sunt faraonul, Cleopatra, Sfinxul, ochiul, pergamentul, pisica neagră, sceptrul, crucea, vasul, vulturul și cufărul în care se află una dintre comorile zeului Ra, cel mai important zeu al egiptenilor. Minim trei simboluri Scatter declanșează o serie de rotiri gratuite cu simbol Wild special.

BOOK OF CLEOPATRA. SUPER STAKE EDITION

Cleopatra a fost ultima regină care a condus Egiptul antic, mulți producători de softuri pentru cazinourile online dedicându-i jocuri foarte populare. Unul dintre aceste jocuri este „Book of Cleopatra. Super Stake Edition”, lansat în anul 2020. Grafica și coloana sonoră au trecut la alt nivel față de varianta originală, iar animațiile sunt de o calitate ridicată.

Cleopatra este cel mai valoros simbol al jocului, plătind până la 500x miza, iar simbolurile cu valoare medie sunt pisica, cobra și scarabeul.

Cartea este simbol Wild și Scatter. Ea înlocuiește celelalte simboluri pentru combinațiile câștigătoare și plătește până la 200x miza, dacă apare pe toate cele 5 role. Trei cărți oprite pe grilă într-o rotire declanșează 10 rotiri gratuite cu simbol special aleatoriu. Dacă apelezi la funcția Miză Rotiri Gratuite, poți suplimenta numărul de rotiri până la 25 sau le poți pierde pe toate.

TEMPLE OF GOLD

Face parte din seria „Book of Ra”, având aceleași caracteristici ca și slotul original. În rolul exploratorului este o femeie, care aduce de 500 de ori miza dacă se oprește pe fiecare rolă, pe aceeași linie de plată. Următoarele două pictograme ca valoare sunt cartea magică și statueta de aur (până la 200 de ori miza).

Cartea este și simbol Wild și simbol Scatter, trei exemplare aducând 10 rotiri gratuite cu Wild expandabil ales dintre celelalte pictograme. Dacă pe ecran se opresc patru cărți, seria de învârtiri gratuite conține două simboluri expandabile, iar cinci pictograme Scatter aduc trei Wild-uri expandabile, care cu siguranță vor aduce câștiguri apreciabile.

EGYPT SKY

Acest joc de păcănele are 40 de linii de plată ajustabile. Faraonul, care plătește până la 500 de ori miza, și Cleopatra, care aduce până la 100 de ori miza, domină galeria pictogramelor. Carul cu doi cai, corabia și scarabeul sunt simboluri cu valoare medie. Există și un simbol Wild care contribuie la formarea combinațiilor câștigătoare.

Este foarte greu să prinzi cinci Faraoni într-o rotire, dar sunt șanse mari să obții simboluri Scatter care se inițieze o secvență de rotiri gratuite. Primești 3 rotiri pentru 3 simboluri, 5 rotiri pentru 4 simboluri și 7 rotiri pentru 5 simboluri. În timpul secvenție, pe rolele 2, 3 și 4 pot apărea simboluri Wild expandabile.

KING OF KINGS

Regele regilor poate fi considerat simbolul Wild, care este o combinație între mai multe zeități din mitologia egipteană. Această pictogramă este și cea mai valoroasă, plătind până la 2.000x miza. În același timp, ea joacă rol de Scatter, aducând învârtiri gratuite în care este activată o rolă suplimentară. Tutankhamon este al doilea simbol ca valoare, urmat de Osiris – Zeul Șoim, Anubis – Zeul Câine și Bastet – Zeița Pisică.

Dacă activezi Funcția Jackpot Stars (cu o miză suplimentară), ai șanse să obții un jackpot declanșat aleatoriu pe cinci niveluri, care poate ajunge la 12.500x miza plasată.