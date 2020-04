In articol:

Alegerea parchetului si ,in general, al pardoselilor este una dintre cele mai importante decizii, deoarece sta la baza tuturor celorlalte. Desi exista o multime de optiuni diferite, de la mocheta la gresie, un material este standardul recunoscut: parchetul din lemn stratificat de esenta nobila.

Dar nu toate pardoselile din lemn sunt create in acelasi mod, iar selectarea unui produs de gen de la un showroom parchet, nu inseamna pur si simplu sa alegeti o culoare preferata. O serie de alti factori pot avea impact atat asupra esteticii, cat si a performantei. Dupa ce gasiti potrivirea perfecta pentru spatiul dvs., va trebui sa va ganditi la instalare. In timp ce unii pot alege sa angajeze un profesionist care sa le instaleze podelele, unii proprietari merg pe ruta DIY.

1. Selectati parchet solid si de calitate precum cel de la gudart.ro

Cum sa alegeti parchetul din lemn

In mod traditional, podelele din lemn de esenta nobila erau confectionate din scanduri groase de cherestea solida. Astazi, lemnul masiv este inca disponibil pe scara larga, dar multe companii ofera, de asemenea, podele realizate cu un strat superior mai subtire de lemn de esenta nobila, lipite cu alte straturi concepute pentru a impiedica schimbarea podelei in timpul ciclurilor de expansiune si contractie. Tot lemnul se misca in trei directii: exista miscare tangentiala, radiala si longitudinala. Cu produsele din straturi suprapuse, creati forte opuse in cadrul placii pentru a incerca sa restrictionati miscarea naturala a lemnului.

Pentru subsoluri si apartamente cu pardoseli din beton, parchetul stratificat ofera un avantaj la instalare. In timp ce lemnul solid este, in general, instalat pe unul sau doua straturi de placaj, care pot ridica inaltimea unei podele si pot interfera cu usile existente sau pot reduce marginal inaltimea plafonului, parchetul din mai multe straturi poate fi lipit direct de beton sau peste un covor izolator fonic. Alegeti insa cu atentie, deoarece unele pardoseli proiectate au straturi superioare atat de subtiri incat nu pot fi slefuite si rafinate in viitor. Produsele de calitate superioara dispun de un strat mai gros, in care obtineti la fel de mult lemn utilizabil pe cat l-ati obtine dintr-o placa solida.

2. Alegeti parchet finisat

Placile de foioase pot fi achizitionate intr-o faza bruta care este terminata de un profesionist dupa instalare, sau finisata, care ajunge cu pata si stratul deja aplicat. Avantajul lemnului finisat este ca stiti exact ce obtineti. Dupa ce selectati un produs, veti avea un esantion exact pe care sa il utilizati in coordonarea paletei de culori a casei dvs. si in alegerea altor elemente de design, cum ar fi materiale textile, acoperiri de pereti si dulapuri. Parchetul finisat necesita, de asemenea, mai putin timp pentru instalare, deoarece nu este necesar sa aplicati culoare sau sigilant. Totusi, finisarea la fata locului permite un nivel de personalizare care se adreseaza multor proprietari si designeri.

3. Alegeti tipul de finisaj dupa montaj

Exista o gama larga de produse de finisare, de la patrunderea uleiului la hibrizi asemanatoare cu uleiul, pana la poliuretanii de la santier, si pana la finisajele urethane cu UV. Dar pentru a simplifica, majoritatea finisajelor se incadreaza intr-una din doua categorii: ulei sau poliuretan.

Uleiul patrunde in lemn si are un aspect foarte moale. Dar nu este la fel de impermeabil ca poliuretanul, ceea ce creeaza un strat dur pe suprafata lemnului. Este mai rezistent la uzura, in special pentru persoanele cu copii. Finisajele cu ulei se zgarie mai usor, dar fac si zgarieturile mai putin vizibile. Cu poliuretan, in general, trebuie sa inlocuiti o placa si sa recuperati o intreaga sectiune a podelei. Cu un finisaj cu ulei, aveti o intretinere mai usoara, dar trebuie sa o faceti mai des. Cu cat mergeti mai mult cu poliuretanii, cu atat mai putin trebuie sa faceti intretinere.

4. Luati in considerare tipurile de lemn

Pentru foarta multa lume, stejarul este regele podelelor din lemn tare din motive intemeiate. Este un lemn foarte rezistent, care ia pata foarte bine. De asemenea, are un aspect natural atragator si este disponibil pe scara larga, ceea ce duce la preturi rezonabile. In cercurile de design, stejarul alb este deosebit de popular, deoarece nu are tonurile rozaliu ale stejarului rosu.

Nucul este o alta alegere populara. Desi usor mai moale decat stejarul, are o culoare profunda care o face ideala pentru incaperile in care se doreste un finisaj mai intunecat. Nucul este o alegere naturala atunci cand doriti un ton mai bogat si mai cald. Alte foioase disponibile includ hickory, cires, artar si cenusa. Alegerea se reduce in mare masura la preferintele personale din punct de vedere al culorii si al texturii.

5. Determinati latimea placii

Desi a existat o perioada in care parea ca aproape toata podeaua din lemn a fost instalata pe benzi de 50 pana la 80 mm, multi oameni folosesc acum scanduri mai late. Exista un sentiment de lux si cheltuieli asociate cu o scandura mai larga. Dupa ce depasiti norma, parchetul incepe sa se simta special. In general, cu cat este mai extinsa camera, cu atat mai larga va fi alegerea scandurii. In timp ce o podea compusa din scanduri de parchet largi va avea mai putine imbinari decat o podea de benzi subtiri, este important sa stiti ca aceste imbinari pot deveni mai proeminente pe masura ce lemnul se extinde si se contracta.

Acestea sunt cateva sfaturi date de profesionisti, atunci cand doriti sa alegeti parchetul. Desigur, intotdeauna apelati la personalul magazinelor profesioniste precum gudart.ro. Pentru a descoperi parchetul de lemn preferat, va inivitam sa faceti un tur al site-ului.