5 lucruri despre Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici

Campionul mondial la înot, David Popovici, are o relație stabilă cu Taisia Nițuleasa.

Cine este Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici?

Vezi cinci lucruri pe care nu le știai despre iubita campionului.

David Popovici și iubita sa, Taisia Nițuleasa, s-au pozat într-o ipostază romantică, de altfel, cei doi și-au confirmat relația.

David Popovici, deținătorul de recorduri mondiale la seniori și juniori, fiind considerat printre cei mai buni înotători din lume, este deja cunoscut în întreaga țară, dar iată cine este, de fapt, Taisia Nițuleasa, iubita lui, și câteva lucruri despre ea.

Taisia Nițuleasa a fost colegă cu David Popovici la Colegiul George Coșbuc, din Capitală, atunci când s-au și cunoscut, iar în prezent, cei doi formează un cuplu de ceva timp.

Cu ce se ocupă Taisia Nițulescu, iubita lui David Popovici?

Iubita lui Popovici, Taisia, este pasionată de machiaj și reușește să adune sute de aprecieri pe rețelele de socializare în urma operelor de artă realizate pe față.

Tânăra a intrat la facultate în acest an, fiind studentă la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), urmând o ramură diferită față de iubitul ei, David Popovici, boboc în primul an la Facultatea de Psihologie.

David Popovici și iubita lui, Taisia Nițuleasa, apar și în mediul online, după o perioadă în care campionul mondial a fost rezervat în a-și expune viața sentimentală, iar cei doi apar în ipostaze romantice sau în diferite filmulețe amuzante pe care le realizează împreună.

David Popovici, campionul mondial de înot, a început o nouă etapă a vieții sale, făcând cunoștință și el cu viața studenției.

Popovici a ales să studieze la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din cadrul Universității din București, o materie pe care a îndrăgit-o încă din timpul liceului, susținând că această alegere îl va ajuta foarte mult și în cariera sa de sportiv de performanță.

În prima zi de facultate, la festivitatea de deschidere a anului universitar, David Popovici a susținuț un discurs în fața colegilor și profesorilor săi.

Cinci lucruri despre Taisia Nițuleasa, iubita lui David Popovici [Sursa foto: Instagram-Taisia Nițuleasa]

David Popovici a cucerit medalia de aur la proba de 200 m liber

Sportivul român, David Popovici, a cucerit medalia de aur la proba de 200 m liber pentru juniori de la Lima, atunci când avea vârsta de 17 ani.

De atunci, Popovici a început să adune medaliile de aur, fiind cel care a obținut aceeași medalie și la 100 m liber.

David Popovici a fost denumit ca fiind cel mai rapid înotător de pe planetă, în urma medaliei de aur câștigate la Lima, iar acesta a dezvăluit, în cadrul unui interviu, că o carte scrisă de un fost înotător l-a inspirat să urmeze acest drum și să intre în rândul recordurilor obținute.

„Michael Phepls are o carte intitulată «No limits» (n.r- Fără limite) pe care am citit-o de cel puțin două ori. Ultima oară chiar anul trecut la Roma, o aveam cu mine. Adam Peaty e unul dintre oamenii care știu cel mai bine că limitele sunt o prostie. Îmi place să cred că nu am limite și aș vrea ca toți să creadă asta despre ei, că pot întrece orice limită, pentru că toată lumea chiar poate dacă își dorește suficient” , a declarant sportivul anul trecut.

Surse- viva.ro, spectacola.ro