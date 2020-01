5 metode eficiente de izolare termica a locuintei

Devenita un standard in constructii si una dintre cele mai importante etape in cazul renovarii cladirilor vechi, izolatia termica este cea care ne ajuta sa obtinem mai usor si sa mentinem o temperatura optima in locuinta. Aceasta este necesara pentru a reduce pierderile de caldura pe timpul iernii, dar si pentru a mentine casa racoroasa in anotimpul cald. Izolatia termica se poate realiza atat la exterior cat si in interior, incluzand plafonul si podeaua, din diferite materiale ce se aleg in functie de conductibilitate, rezistenta termica sau proprietatile ecologice. Pentru a obtine rezultate cat mai bune in cadrul acestui proces, descopera mai departe cateva metode eficiente de izolare termica.

1. Izolarea termica la exterior a peretilor

Pentru a beneficia de eficienta termica este recomandata izolarea suprafetei exterioare a cladirii, mai ales daca aceasta este amplasata intr-o zona cu temperaturi scazute in majoritatea timpului. Aceasta raspunde celor mai multe nevoi ale locuintei. Cel mai frecvent, aceasta operatiune se realizeaza cu ajutorul polistirenului extrudat, insa mai exista si alte materiale utile pentru izolarea termica exterioara a peretilor, respectiv vata minerala bazaltica, vata minerala de sticla ori spuma poliuretanica. Pe langa produsele folosite des in constructii, mai exista si variante ecologice, iar aici intra celuloza, lana, canepa, pluta, panourile din aschii de lemn preudate, inul, stuful sau paiele. Datorita termoizolatiei se diminueaza riscul aparitiei condensarii vaporilor de apa si creste capacitatea de stocare a caldurii.

2. Izolarea termica la interior a peretilor

Daca locuinta nu este protejata la exterior sau, din contra, se doreste o mai buna termoizolatie a casei, peretii casei pot fi placati cu diferite materiale si la interior. Polistirenul extrudat este una dintre solutiile optime, care asigura nu doar transferul termic, ci si reducerea zgomotului de impact. Daca este vorba despre pereti din rigips, in interiorul locuintei se poate merge si pe varianta vatei minerale, care se incadreaza intre profilele de sustinere a placilor de rigips. Spre deosebire de polistiren care este tratat pentru a intarzia arderea, marele avantaj al vatei minerale este ca nu arde deloc. Materialele ecologice pot fi si ele utilizate pentru izolarea interioara, mai ales ca se gasesc in dimensiuni si densitati diferite. Odata aplicate produsele izolatoare, caldura va fi acumulata mult mai usor in orice incapere, iar temperatura va fi echilibrata indiferent de anotimp.

3. Izolarea termica a tavanului

La fel ca si peretii, tavanul poate fi izolat cu materiale de constructii pentru a reduce pierderile de caldura. Vata minerala bazaltica sau cea de sticla, polistirenul ori materialele naturale precum lana si celuloza permit o foarte buna izolare a plafonului, toate fiind eficiente termic si usor de montat. In cazul cladirilor din lemn, spuma poliuretanica este o optiune buna deoarece stopeaza eventualele scurgeri ale acoperisului.

Instalarea unui tavan fals metalic de la Emenatwork poate fi o solutie de termoizolatie. Pe langa faptul ca reduce pierderea caldurii prin tavan si ajuta la prevenirea condensului, acest tavan fals are si rol decorativ, putand ascunde orice fisura, pata sau denivelare. Se monteaza foarte usor, prin clipsare de structura de sustinere, este o solutie rapida, eficienta si ajuta la economisirea energiei. Un tavan fals decorativ de pe emenatwork.ro se potriveste cu designul interior intrucat este o varianta de finisare, care ofera totodata si o absorbtie marita a sunetului asigurand o acustica perfecta.

4. Izolarea termica a podelei

Pentru o casa cu un termosistem de calitate trebuie luata in calcul si izolarea pardoselii, mai ales ca, in cazul corpului uman, confortul termic porneste de la picioare. Acest tip de izolatie se realizeaza cu polistiren extrudat, dar poate fi folosita si vata minerala sau folia de polietilena supoasa. De mentionat ca, amplasata direct sub parchet sau chiar in cadrul sapei din beton, spuma din polietilena devine un adevarat covor termoizolant. O varianta alternativa o reprezinta panourile din pluta, care respira si nu permit formarea condensului. Daca nu se foloseste niciunul dintre aceste materiale, incalzirea prin pardoseala sau utilizarea covoarelor si a carpetelor sunt solutii bune pentru a incalzi podeaua.

5. Izolarea termica a acoperisului

Aproape 30% din caldura unei case se poate pierde prin acoperis daca acesta nu este izolat in mod corespunzator. Acesta poate fi protejat atat la exterior cat si in interior cu diferite materiale izolatoare. Polistirenul, spuma poliuretanica, vata minerala sau pulberea de celuloza sunt potrivite pentru izolarea acoperisului.

Izolarea termica reprezinta un proces care se poate realiza prin multe metode si folosind diferite materiale. Aceasta este ideala pentru a pastra un confort umiditate-temperatura optim in casa si pentru a asigura un confort sporit in orice anotimp.