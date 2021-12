5 neplăceri care pot să apară la menopauză și cum să scapi de ele

In articol:

Menopauza reprezintă un eveniment important în viața unei femei și este caracterizată de absența menstruației. Vârsta medie la care apare menopauza este de 51 de ani, iar efectele pe care acest eveniment le are asupra organismului pot fi uneori extrem de neplăcute.

Bufeurile

Citește în continuare și află care sunt principalele schimbări asociate cu menopauza și cum le poți atenua.

Scăderea nivelului de estrogen este responsabilă de apariția bufeurilor, percepute sub forma unor valuri de căldură, însoțite de înroșirea pielii și transpirație. De cele mai multe ori apar brusc și te poți confrunta cu ele în orice moment al zilei. Bufeurile

pot dura de la câteva secunde, până la câteva minute. Dieta joacă un rol important în controlul bufeurilor. Printre schimbările igieno-dietetice care te pot ajuta să gestionezi bufeurile se numără evitarea băuturilor cofeinizate și a băuturilor fierbinți.

Schimbările de dispoziție

Nivelul de hormoni influențează concentrația unor substanțe endogene (numite neurotransmițători) implicate în apariția anumitor stări de spirit. Menopauza îți poate afecta dispoziția generală, iar în această perioadă te poți confrunta cu schimbări bruște de dispoziție, iritabilitate sau chiar anxietate și depresie.

Micțiunile frecvente

Dacă acestea din urmă persistă, este important să mergi la doctor pentru a beneficia de o evaluare corespunzătoare și un tratament adecvat.

Nivelul scăzut de estrogen este factorul cauzator al incontinenței urinare post-menopauză. Principalele simptome resimțite constau în creșterea frecvenței micțiunilor sau pierderea unor cantități mici de urină atunci când râzi, strănuți sau execuți anumite activități fizice. În cazul în care aceste simptome devin deranjante și îți afectează calitatea vieții, adresează-te medicului pentru a primi cele mai bune recomandări de tratament.

Scăderea libidoului

Scăderea nivelului de hormoni estrogenici influențează semnificativ funcția aparatului reproducător. Pe lângă absența menstruației, te poți confrunta cu schimbări precum scăderea apetitului sexual sau uscăciunea vaginală, cu afectarea consecutivă a actului sexual. Pentru ameliorarea uscăciunii vaginale există o serie de produse lubrifiante disponibile în farmacii.

Creșterea în greutate

Dacă simptomele persistă și devin deranjante, este recomandat să te adresezi medicului ginecolog.

Odată cu instalarea menopauzei și scăderea nivelului de hormoni, organismul tinde să-și conserve mai bine depozitele energetice, cu încetinirea arderii grăsimilor. Acest lucru poate conduce la o creștere în greutate, în special la nivel abdominal. Poți contracara acest efect prin adoptarea unui stil de viață sănătos, cu o dietă echilibrată, bogată în nutrienți, dar și prin creșterea nivelului de activitate fizică.

De asemenea, este posibil să apară tulburări digestive, precum încetinirea tranzitului intestinal sau balonarea.

În concluzie, menopauza produce o serie de modificări importante în organismul tău. În această perioadă este posibil să experimentezi multiple efecte neplăcute ce pot varia de la schimbări de dispoziție până la creșterea în greutate. Fie că vrei să afli mai multe despre tratarea balonării la menopauză sau ești interesată de remedii pentru ameliorarea bufeurilor, discută cu medicul ginecolog pentru a găsi cea mai bună soluție pentru tine!

