Rochie de zi

Indiferent daca ai mai purtat sau nu in mod constant rochii, trebuie sa stii ca acestea iti vor transforma total stilul vestimentar si de asemenea te vor ajuta sa te pregatesti mult mai repede. Doar alegi rochia preferata, cateva accesorii, o jacheta daca este nevoie si esti gata pentru o noua zi. In cele ce urmeaza, iti vom prezenta cateva rochii de zi de calitate superioara pe care le poti comanda online si in care vei arata exceptional!

Indiferent de anotimp, te incurajam sa porti haine cat mai colorate, mai ales in timpul zilei. Acestea te vor inveseli in orice moment si iti vor da o stare de bine pe toata perioada in care le vei purta. In acest sens, iti recomandam articole vestimentare usor de asortat, in culori care se potrivesc oricui. Astfel, nu iti vei mai face griji in privinta asortarii si nici nu te vei mai gandi de doua ori daca ti se potrivesc sau nu anumite nuante. Un articol vestimentar versatil, pe care il poti purta cu succes atat la un eveniment de zi, dar si la locul de munca este o Rochie portocalie cu buline Moze. Aceasta are o fusta in clos, maneci lungi tip clopot si buzunare laterale utilizabile.

Rochie portocalie cu buline Moze

Chiar daca este potrivita pentru vara, urmatoarea piesa vestimentara poate fi purtata cu succes si toamna: Rochie de vara alba brodata cu nasturi decorativi. Se potriveste perfect pentru o plimbare pe faleza, in concediu, insa o poti purta cu incredere si in oras. Chiar daca este de vara, toamna ce urmeaza te sfatuim sa o integrezi intr-o tinuta rock-chic pe care sa o completezi cu o geaca neagra din imitatie de piele si botine negre. Este o combinatie indrazneata, dar care suntem siguri ca va fi pe placul tau!

Rochie de vara alba brodata cu nasturi decorativi.

Daca ai un eveniment la care trebuie sa participi in timpul programului de lucru sau imediat dupa si nu vrei sau nu ai timp sa te schimbi, te poti baza pe urmatorul articol vestimentar: Rochie Effect cu dungi din panza texturata si broderie. Dupa cum poti observa, este o rochie superba, eleganta, dar ideala pentru zi. Are o croiala conica, este petrecuta in partea de jos, iar talia este accentuata cu ajutorul unui cordon alb detasabil, brodat, cu funda.

Rochie Effect cu dungi din panza texturata si broderie

De cand nu ai mai purtat ciucuri? Foarte multe doamne si domnisoare se feresc de aceste aplicatii, deoarece le considera copilaroase. In realitate, ciucurii in orice forma si indiferent de dimensiunile lor, transforma radical orice piesa vestimentara. Te incurajam sa alegi o Rochie Effect alba cu tarancuta brodata si ciucuri negri. Este ideala pentru mers la birou sau pentru o iesire cu prietenii in oras.

Rochie Effect alba cu tarancuta brodata si ciucuri negri

Daca optezi des pentru un stil elegant-romantic, cu siguranta o sa iti placa si Rochia Atmosphere bej din voal plisat cu imprimeu. Aceasta se poate purta in orice imprejurare si este potrivita oricarui tip de silueta datorita croielii. Prezinta dublura, astfel incat isi va mentine forma pe tot parcursul zilei, are o textura de voal, imprimeu floral si un guler superb tip esarfa.

Rochia Atmosphere bej din voal plisat cu imprimeu

Acestea au fost propunerile noastre de rochii de zi superbe, pe care le poti comanda online. Speram sa iti alegi preferata dintre ele!