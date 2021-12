5 Scaune vedeta in 2021 care vor continua sa fie populare in 2022

In articol:

Vrem sau nu, se pare ca cei mai multi dintre noi petrecem azi multe ore sezand pe scaune.

Fie ca lucrezi la calculator sau laptop, fie ca incerci sa te destinzi seara cu un joc, pe retelele de socializare sau vizionand videoclipuri pe YouTube, daca faci un bilant al orelor pe care le petreci sezand pe scaun, o sa fii uimit.

Si cum statul prelungit pe scaun este asociat cu dureri de coloana, gat, spate si umeri, este important sa vezi ce solutii exista pentru evitarea acestor riscuri. Unul din cele mai bune lucruri pe care le poti face, este sa investesti intr-un scaun birou calitate. Am stat de vorba cu cei de la drimus.ro, importator scaune, si am aflat ce modele au fost vedeta in anul 2021.

1. Scaun de birou ergonomic din mesh

Scaunele de birou ergonomice sunt acele modele care vin cu o serie de caracteristici si facilitati prin care pot fi usor reglate pentru a se adapta staturii utilizatorului.

De exemplu, un astfel de scaun ergonomic are suport lombar pentru spate, posibilitate de reglare pe inaltime, astfel incat picioarele utilizatorului sa ramana drepte pe podea, mecanism TILT de balans usor pe spate pentru pauzele de lucru, tetiera reglabila, cotiere ajustabile, rotile pentru deplasare stanga-dreapta, inainte- inapoi.

Aceste scaune sunt fabricate din mesh, o plasa cu ochiuri care permite corpului sa respire, fara sa il incinga.

2. Fotoliu directorial din piele

Lucrul acesta este foarte convenabil in special vara, cand sunt temperaturi ridicate. Scaunele din mesh sunt rezistente, profesionale si foarte confortabile.

Antreprenorii de start-up-uri, sefii departamentelor, freelancerii, cei din birourile de receptie clienti, oamenii de afaceri cu staif, obisnuiesc sa prefere de obicei fotolii directoriale din piele. Aceste scaune deosebit de frumoase si aratoase, in special datorita pielii lucioase, emana un aer de superioritate, de profesionalism, de bun gust.

Au o eleganta aparte si ajuta intotdeauna la crearea unei imagini puternice de brand.

Fotoliile directoriale vedeta in 2021 au fost cele maro si negre, cu perne destul de voluminoase, cu piston pentru reglare inaltime, spatar gros si ferm, sezut extrem de moale si confortabil, cotiere si tetiera. O alegere deosebita o reprezinta fotoliul directorial cu functie de masaj, pentru acele pauze de relaxare intre diverse taskuri la birou.

3. Scaun de birou colorat pentru copii

Cei mici nu ar trebui sa foloseasca scaune de adulti, scaune de bucatarie sau alte scaune obisnuite pentru a-si face temele sau pentru studiu. In prezent, exista o multime de scaune ergonomice pentru copii, esentiale pentru camera lor.

Folosirea acestor scaune ii ajuta sa stea departe de riscul de a dezvolta dureri de spate, coloana, gat, umeri, la o varsta frageda. Scaunele ergonomice sunt minunate pentru ca ajuta la adoptarea unei posturi corecte la birou, cu spatele drept, picioarele drepte pe podea (nu suspendate in aer).

Desi exista o multime de culori disponibile pentru scaunele copiilor, sunt preferate cele roz pentru fete si cele albastre sau verzi pentru baieti. De asemenea, modelele cu tapiterie vesel imprimata sau spatar modelat (fluturi, minge de fotbal, pisicuta, ursulet etc) au fost vedetele anului 2021 si cel mai probabil vor continua sa fie comandate in 2022 de catre parintii care vor sa completeze universul magic din camera celor mici.

4. Scaun gaming

Adolescenti, tineri si adulti pasionati de gaming au ales in 2021 scaune de joc, ergonomice si cu un design impunator. Scaunele de gaming se remarca prin aspectul usor agresiv, prin spatarul inaltat, tapiteria din piele, gaurile din zona superioara a spatarului sau a tetierei, culorile tari (neon, rosu, portocaliu, albastru intens, verde, galben, in contrast cu negru).

Pentru o experienta de joc cat mai confortabila si autentica, tot mai multi pasionati de gaming inteleg ca este important sa investeasca in scaunul potrivit. De aceea, in topul celor mai vandute scaune din 2021 se afla aceste modele pentru gaming, cu tapiterie din piele, ergonomice, tetiera, spatar inalt, reglaj pe inaltime si mecanism TILT pentru balans pe spate, cotiere, rotile, perne confortabile.

5. Scaune de bar

Daca bucataria, dormitorul, baia si livingul sunt puse la punct, urmeaza o zona speciala pentru amenajare in casa: barul. Tot mai multe persoane simt nevoia de a seta un astfel de cadru in propriul camin, mai ales pe fondul pandemiei care a adus restrictii in ceea ce priveste frecventarea pub-urilor, cafenelelor si barurilor.



Un bar frumos amenajat acasa poate fi o zona de relaxare, pentru degustarea unor bauturi preferate, pentru discutii cu prietenii apropiati sau partenerul de viata, pentru a savura clipe de succes sau pur si simplu pentru seri linistite.

Asa se face ca in 2021, scaunele de bar au fost la mare cautare in randul celor care si-au setat ca obiectiv amenajarea unei astfel de zone de relax acasa. Pentru barurile de acasa, sunt preferate in special scaunele inalte, cu spatar confortabil, sprijin pentru picior, in culori neutre (negru, maro, alb), dar si nuante tari (rosu, verde), in functie de culorile spatiului. Nu e neaparat sa locuiesti la casa ori sa ai foarte mult spatiu la dispozitie ca sa poti amenaja un bar cochet. Daca stai intr-un apartament, poti deveni usor creativ, amenajand un bar cu doua scaune pe balcon, in sufragerie sau in bucatarie. Exista multe idei ale designerilor de interior, din care te poti inspira in acest sens.

Paleta scaunelor pentru acasa pare infinita, iar acest lucru iti ofera o libertate fantastica atunci cand vrei sa iti amenajezi caminul pentru confort. Intr-o perioada in care suntem inca nevoiti sa ne petrecem destul de mult timp in case, iar viitorul inca este scaldat in incertitudine, este important sa-ti creezi un camin primitor, confortabil, pe gustul tau. In definitiv, casa ta este locul in care te simti cel mai in siguranta.

