5 sfaturi de amenajare a casei de vacanta

Daca sunt corect amenajate, ne ajuta sa ne simtim mereu ca la hotel, dar cu mai multa intimitate si independenta.

Fie ca ti-ai cumparat recent o casa de vacanta, ori te gandesti sa o redecorezi, trebuie sa tii cont de cateva lucruri elementare care o vor transforma intr-un loc linistit, dar si primitor si potrivit pentru serile lungi alaturi de familie si de prieteni. De multe ori detaliile fac diferenta si nu trebuie decat sa implementezi cateva lucruri simple, dar cu efect maxim. Iata cateva sfaturi care te vor ajuta sa o amenajezi inteligent si eficient.

Pune livingul in centrul actiunii

Casele de vacanta sunt despre timp de calitate petrecut impreuna, dar si relaxare si energie pozitiva. Primul lucru pe care ar trebui sa il ai in vedere este sa amenajezi un living primitor si spatios. Livingul este cel in care se aduna toata familia pentru board games, cel in care dati petrecerile sau in care va sarbatoriti zilele de nastere.

Cumpara o canapea cu mai mult de trei locuri, cateva fotolii, o masuta spatioasa, dar nu uita sa creezi un sistem de luminat ambiental. Cand veti sta tarziu in noapte va va ajuta sa creati o atmosfera mai intima.

Doteaza adecvat bucataria

Daca livingul este inima casei, bucataria este cu siguranta sufletul acesteia. Aici vei pregati gustarile pentru petreceri si vei pune la punct ultimele detalii. In functie de nevoile pe care le ai, dar si de frecventa cu care vii la casa de vacanta, creeaza din bucataria ta un spatiu pe care sa il folosesti cu la fel de multa indemanare cum o faci acasa.

Alaturi de vesela, tacamuri si pahare pentru toate ocaziile, pune si cateva alimente neperisabile, adu cateva stocuri de apa, dar si consumabile.

Amenajeaza dormitoare practice

Daca in casa din oras dormitorul este cel mai intim spatiu, in casa de vacanta dormitoarele nu sunt neaparat alocate membrilor familiei, ci le distribui in functie de persoanele pe care le inviti.

De cele mai multe ori un pat, un fotoliu, un dulap si un covor sunt suficiente. Depoziteaza si doua paturi pliabile pentru momentele in care se aduna mai multi prieteni decat numarul maxim de locuri pe care le ai in casa.

Alege electrocasnice eficiente

Desi ajungi doar ocazional in casa de vacanta, ai nevoie de de electrocasnice eficiente care sa iti usureze munca si pe care sa te poti baza indiferent de anotimp.

Pentru ca nu ai nevoie de incalzirea apei in mod curent, ci doar in anumite perioade ale anului, o solutie eficienta este sa montezi un incalzitor de apa cu tehnologie hibrida, precum Lydos Hybrid WiFi. Poti sa il setezi de la distanta, inca dinainte sa ajungi si sa gasesti apa gata incalzita, perfecta pentru dus. In plus, beneficiezi de economii de pana la 50% fata de un incalzitor standard, deoarece beneficiaza de o eficienta optimizata datorita combinarii rezistentei electrice si a pompei de caldura.

Instaleaza si aer conditionat pentru zilele toride de vara, dar si o centrala termica daca vrei sa ai independenta iarna si sa nu platesti mai mult decat consumi.

Investeste intr-o terasa

Cel mai probabil vei vrea sa petreci mult timp in aer liber la casa de vacanta. Cu putin efort poti sa ai o terasa unde sa stai cu familia sau sa te relaxezi cu un cocktail. Cerceteaza bine locul inainte si amenajeaz-o acolo unde umbra se revarsa intr-o mare parte din zi. Daca ai si copaci, cu atat mai bine sa instalezi terasa acolo.

Alege piese de mobilier rezistente si in armonie cu natura. Probabil veti petrece mult timp acolo, deci investitia merita.

Indiferent unde ai casa de vacanta, poti sa faci din ea locul perfect de relaxare si iesire din rutina. Amenajeaz-o in stilul tau si asigura-te ca este usor de intretinut.