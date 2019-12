Pentru că primește multe mesaje în comunitatea sa online, de la mămici ce se confruntă cu oboseala cronică, Ela Crăciun a detaliat acest subiect în noua sa carte, „12 luni fără griji”, ce a fost lansată luna trecută.

„Foarte multe mămici au parte de nopți nedormite atunci când au un bebeluș, iar lipsa somnului are un impact negativ major asupra sănătății noastre. Lipsa somnului interferează cu starea ta de spirit și poate declanșa depresia postpartum. Te face să fii supărată, irasicibilă, să fii agitată și să-i agiți și pe cei din jur, inclusiv pe micuț.

Poate că vă îți spui că e o perioadă care va trece, dar oboseala nu e ceva ce trebuie tratat cu superficialitate, pentru că poate duce la stres și tensiune, mai ales în viața de familie. Ok, avem un bebeluș și trebuie să avem grijă de el ca o adevărată mamă urs, dar cum faci să te ajuți pe tine în situațiile în care oboseala și emoțiile negative preiau controlul?

5 soluții pentru mamele răpuse de oboseală

Dormi mai mult!

Zi, noapte… Chiar nu mai contează. Imediat după ce ai pus bebelușul la somn, odihnește-te și tu. Curățenia și orice alte sarcinii pot să aștepte. Eu nu prea reușesc să dorm ziua, dar noaptea, somnul e sfânt pentru mine. Am și spus de o mulțime de ori că nu îmi doresc să nasc noaptea, pentru că noaptea e pentru dormit. Am avut și câteva săptămâni mai grele, cu trezit de câteva ori pe noapte, dat trezirea foarte matinal, dar am trecut peste ele cu ajutorul soțului meu. Ne trezeam cu rândul și am încercat să-i facem de la început un program fix bebelușului pentru a-l obișnui și pe el cu ritmul nostru.

Dacă ai ajuns deja la capătul răbdărilor, încearcă să te odihnești mai bine și vei simți diferențele.

Spune ce ai pe suflet

Nu te teme să ceri ajutorul familiei, să te plângi sau să le spui ce simți. Familia ta te iubește și nu te va judeca. Nu te poate condamna nimeni pentru felul în care te simți, ba chiar s-ar putea să te ajute cu încurajările lor. Și, așa cum spun de atâtea ori, nu te încăpățâna să faci totul singură și să nu ceri ajutorul nimănui.

Descarcă-te

Te simți deja atât de obosită și copleșită încât simți că îți vine să plângi constant? Fă asta, plângi! Plânsul te va relaxa și te face să te concentrezi pe lucrurile care te necăjesc. Cu cât le conștientizezi mai repede și începi să le rezolvi, cu atât mai bine. Primele luni alături de un bebeluș sunt un rollercoaster emoțional, mai ales dacă ești la prima experiență. Acceptă situația fără să te simți vinovată și ai răbdare cu tine.

Fii optimistă

Stai departe de dramă. Știu, corpul tău trece printr-o mulțime de transformări hormonale care îți influențează starea de spirit, dar nu e așa greu cum pare să controlezi situația. Spală-te pe față, uită-te în oglindă și vorbește cu tine. Încurajează-te, fă-ți complimente și repetă cuvinte care te ajută să te simți bine: „Pot să fac față oricărei situații, perioada dificilă va trece. Sunt fericită și recunoscătoare pentru că sunt mamă.”

Dacă ai urmat pașii de mai sus, ești deja în punctul în care ești fresh, știi că poți lăsa bebelușul și în grija tatălui pentru câteva ore și că poți să te relaxezi liniștită. Plimbă-te, citește o carte, dormi, ieși la o cafea. Nu e o dovadă de egoism. Vei vedea că și bebelușul te simte altfel atunci când ești relaxată și îi transmiți starea ta. Am mai scris un articol pe tema asta care te poate ajuta să înveți să ai grijă de tine”, a scris Ela Crăciun în cartea sa, având recomandările Doinei Mihăilescu, medic primar de obstetrică și ginecologie.