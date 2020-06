5 tinute stylish si minimaliste cu balerini

In articol:

Acestia reprezinta varianta ideala, atunci cand ai nevoie de o pereche de pantofi comozi, feminini si practici, pe care sa-i asortezi la tot felul de tinute.

Chiar daca balerinii merg cu aproape orice obiect vestimentar, acestia se potrivesc de minune in tinutele minimaliste, care se caracterizeaza prin eleganta si rafinament. Vrei sa stii cum poti integra balerinii in tinute stylish si confortabile? Inspira-te din ideile de mai jos!

Balerini si pantaloni capri

Pantalonii capri sunt celebrii pantaloni ¾, care se opresc mai jos de genunchi sau in zona gleznei, fiind folositi pentru numeroase tinute minimaliste. Ca sa obtii un look la moda, ai nevoie de o pereche de balerini din piele, cu varful ascutit, asortati la un tricou simplu si un sacou care sa-ti vina impecabil.

Daca preferi blugii, alege unii „cu vedere la glezna“, astfel incat balerinii sa arate bine si sa creeze impresia de alungire a siluetei.

Balerini si rochie neagra

Celebra rochie neagra sau little black dress reprezinta cea mai buna alegere, cand mergi la un eveniment de tip cocktail. Lasa pantofii cu toc acasa si poarta balerini deosebiti, cu paiete, animal print sau in culori tari, astfel incat sa devina piese centrale ale outfitului.

Pentru un look chic, minimalist, alege o pereche de balerini argintii, asortati la rochia neagra. Bijuteriile discrete si clutchul elegant reprezinta accesoriile ideale, care completeaza aceasta toaleta.

Balerini si blugi clasici

O tinuta clasica, minimalista, poate fi formata dintr-o pereche de jeansi lungi sau scurti, drepti, o bluza din dantela si o pereche de balerini simpli, fara aplicatii. Completeaza tinuta cu o palarie feminina, o curea de piele si o geanta maxi, pentru un plus de stil.

Pentru jeansi lungi, de tip boyfriend, opteaza pentru un tricou alb si o pereche de balerini albastri, verzi sau rosii, care sa te scoata in evidenta.

Balerini si costum de dama

O tinuta office, potrivita pentru birou, trebuie sa fie eleganta dar comoda. Incalta o pereche de balerini din piele, feminini, alaturi de un costum care sa-ti lase gleznele la vedere. Imbraca-te astfel, mai ales, in zilele in care ai mult de umblat, si esti nevoita sa renunti la perechea preferata de pantofi cu toc.

Balerini si fusta creion

Vrei sa mergi la shopping sau la o cafea alaturi de cea mai buna prietena? Ai nevoie de o tinuta stilata, dar confortabila, care sa arate bine. Combina o fusta creion cu o bluza tip maleta si o pereche de balerini colorati, cu varf rotund sau ascutit. Nici nu-ti mai trebuie ceva.

Totodata, balerinii completeaza de minune un outfit format din:

Pantaloni sau fusta cu imprimeu

Tricou

Jacheta din piele

Palarie din fetru

Balerinii sunt incaltari la care nu ai cum sa renunti, nici in sezonul cald. De asemenea, poti construi tinute cu balerini in stil parizian, pentru un look de zile mari!