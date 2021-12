5 vedete care au născut în 2021. Cine sunt celebritățile care și-au întregit familiile

In articol:

Anul 2021 a fost un an încărcat și plin de emoții pentru vedetele noastre. Mai multe nume sonore au devenit mămici, unele dintre ele pentru prima dată, iar altele fiind deja la al doilea, al treilea copil. Iată 5 dintre vedetele care au devenit mămici în anul 2021, dar și cine va naște anul viitor!

Vedete care au născut în 2021

Gabriela Prisăcariu

Printre vedetele care au adus pe lume un bebeluș în anul 2021 se află și Gabriela Prisăcariu. Soția lui Dani Oțil a născut un băiețel pe data de 11 septembrie, după ce și-a anunțat sarcina în luna martie a acestui an. Micuțul se numește Luca Tiago și recent părinții i-au făcut cunoștință și cu rețeaua de socializare Instagram. Băiețulul lui Dani Oțil îi seamănă perfect acestuia, având ochii albaștri și privirea ca a prezentatorului TV.

Gabriela Prisăcariu a născut un băiețel [Sursa foto: instagram.com/gabriela.prisacariuotil]

Nicole Cherry

Nicole Cherry este o tânără mămică împlinită. Cântăreața a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă pe data de 27 noiembrie și a ținut să împărtășească bucuria și cu fanii săi de pe Instagram, postând o fotografie cu ea și cu micuța sa, fără să îi arate însă chipul. Mesajul scris de Nicole a fost „Totul❤️ 27.11.2021” , iar anunțul prin care a dezvăluit că este însărcinată a fost unul foarte emoționant. Iată cuvintele cântăreței urcat pe site-urile sale personale de socializare: „Lângă Florin am crescut și în brațele lui am devenit femeie. În ochii lui mi-am văzut tot viitorul și am simțit din prima clipă că e bărbatul care va da sens vieții mele. De câteva luni, trăiesc toate emoțiile si sentimentele la intensitate dublă, pentru că le împart cu o inimioară care bate în tandem cu inima mea. Pentru că din inimile noastre s-a mai născut încă una, am învățat ce e iubirea absolută. Te iubim pe tine cel mai mult. Semnat, mami și tati🤍”.

Nicole Cherry a născut în anul 2021 [Sursa foto: instagram.com/nicolecherry]

Flavia Mihășan

Flavia Mihășan a devenit mămică de băiețel pentru a doua oară! Aceasta și-a adus pe lume bebelușul la data de 15 mai, iar la o zi diferență a postat următorul mesaj: „Ieri a venit pe lume minunea asta de bebe! E perfect, e dulce și bun! Te iubim fără limite, copilul nostru!”. Fără doar și poate, asistenta TV este o femeie împlinită, reușind să își împartă atenția între cei doi băieței ai săi.

Flavia Mihășan, mămică pentru a doua oară [Sursa foto: instagram.com/flavia_mihasan]

Deea Codrea

Deea Codrea a uimit pe toată lumea cu decizia de a naște în apă. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” s-a ținut de plan și a adus pe lume un băiețel minunat pe data de 9 octombrie în această manieră. Iată ce a declarat aceasta legat de nașterea în apa, dar și câte kilograme a avut micuțul: „Suntem bine. Iian este cel mai minunat bebeluș și a venit pe lume în mod natural, în apă, la 3 kilograme și 850 de grame, azi-noapte la ora 4:01, alături de cel mai bun tătic din lume. Am avut un travaliu lung, spun cei de lângă mine, și destul de greu, spun brațele și picioarele și tot corpul meu, dar jur că se întâmplă ceva și uiți tot când îl ții în brațe, așa că aș putea să spun că am avut cel mai frumos travaliu, până la urmă nimic nu vine ușor… Am născut natural, în apă, fără pic de medicamentație sau anestezie… s-a născut în apă și fără să am vreo ruptură de perineu. Iian are cel mai frumos plâns din Univers.”, au fost cuvintele fashion blogger-ului potrivit libertatea.ro.

Deea Codrea a născut în apă [Sursa foto: instagram.com/deeacodrea]

Adela Popescu

Printre mămicile de băieței se numără și Adela Popescu. Actrița a născut al treilea copil pe 11 iulie anul acesta și se declară o femeie fericită. După ce și-a strâns pentru prima dată în brațe bebelușul, Adela a împărtășit momentul și cu urmăritorii săi din online: „Uraaaaa! S-a înfăptuit! Băiețelul nostru a venit pe lume să ne arate că el face mai mult ca zece fetițe. Și face! Că e minunat, a luat nota 10, are 3.620 de kilograme și s-a născut după o agonie de aproape patru ore. Eu nu mă mai satur să îl pup, să îl miros și să îi povestesc despre năzdrăvanii de frățiori ce îl așteaptă acasă.”, au fost cuvintele prezentatoarei TV.

Adela Popescu a născut al treilea băiețel! [Sursa foto: instagram.com/adela_popescu]

Cine sunt vedetele care urmează să nască anul viitor

Dacă în anul 2021 o mulțime de vedete au devenit mame, ei bine, nici anul 2022 nu se anunță a fi lipsit de proaspete mămici. Printre divele care urmează să aducă pe lume un copil în anul 2022 se numără și: Irina Deaconescu, Creața (Cristina Lupu), Haziran iubita cântărețului Luis Gabriel și Anca Ciota.

Irina Deaconescu

Irina Deaconescu urmează să devină mămică în anul 2022 pentru a doua oară. Aceasta a făcut anunțul pe rețelele sale personale de socializare, iar modul în care a declarat că este însărcinată a copleșit urmăritorii: „2+1=4 nici anul acesta nu ne înțelegem cu matematica”. Printre persoanele celebre care au felicitat-o pe vloggeriță se află și Christina Ich, Nicole Cherry și Alina Ceușan.

Anca Ciota

Prezentatoarea TV Anca Ciota trăiește o poveste de iubire cu artistul Phelipe de aproximativ 15 ani, iar la sfârșitul lunii noiembrie, pe 29 noiembrie, Anca Ciota a dezvăluit că este însărcinată în 3 luni, urmând să aducă pe lume primul lor copil în anul 2022. „Baby is coming in May, 2022” a scris soția lui Phelipe pe Instagram. Printre celebritățile care au felicitat-o pe viitoarea mămică se află și: Cristina Șișcanu, Deea Codrea, Raluca Bădulescu și Claudia Pătrășcanu.

