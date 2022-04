54 de ani de la asasinarea lui Martin Luther King Jr

In articol:

Lider al bisericii afro-americane și fiul primului activist pentru drepturile civile, Martin Luther King Jr. a promovat drepturile civile pentru oamenii de culoare din Statele Unite prin nonviolență și nesupunere civilă, inspirat de credințele sale creștine și de activismul nonviolent al Mahatma Gandhi.

Cine a fost Martin Luther King Jr.

Pe 14 octombrie 1964, King a câștigat Premiul Nobel pentru Pace pentru combaterea inegalității rasiale prin rezistența nonviolentă.

Martin Luther King Jr. s-a născut pe 15 ianuarie 1929, în Georgia, SUA și a fost un activist social care a condus mișcarea pentru drepturile civile din Statele Unite de la mijlocul anilor 1950 până la moartea sa în 1968. Politicianul american provenea dintr-o familie confortabilă de clasă de mijloc, cu tată și bunic predicători baptiști. Familia locuia pe Auburn Avenue, altfel cunoscut sub numele de „Sweet Auburn”, animata „Black Wall Street”, gazda unora dintre cele mai mari și mai prospere afaceri negre din țară și biserici negre din anii dinaintea mișcării pentru drepturile civile.

În 1944, la vârsta de 15 ani, King a intrat la Morehouse College din Atlanta, în cadrul unui program special de război.

Martin Luther King Jr. a fost un susținător al drepturilor egale pentru oamenii de culoare [Sursa foto: https://www.instagram.com/officialmlking3/]

King a favorizat studiile în medicină și drept, dar acestea au fost eclipsate în ultimul an de decizia de a intra în minister, așa cum îi îndemnase tatăl său.

Cu o bursă câștigată la Crozer, s-a înscris la studii postuniversitare la Universitatea din Boston, completându-și rezidența pentru doctorat în 1953 și obținând diploma în 1955. În Boston a cunoscut și s-a căsătorit cu Coretta Scott, o tânără cu realizări intelectuale și artistice neobișnuite.

În familie s-au născut doi fii și două fiice.

În 1957 a fost ales președinte al Southern Christian Leadership Conference, o organizație formată pentru a oferi o nouă conducere mișcării pentru drepturile civile în plină dezvoltare. King a călătorit peste șase milioane de mile și a vorbit de peste douăzeci și cinci sute de ori, apărând oriunde a existat nedreptate, protest și acțiune; și între timp a scris cinci cărți precum și numeroase articole.

A planificat acțiunile în Alabama pentru înregistrarea negrilor ca alegători, a condus marșul pașnic către Washington, DC, a 250.000 de oameni cărora le-a transmis adresa, „I Have a Dream”, a discutat cu președintele John F. Kennedy și a făcut campanie pentru președintele Lyndon B. Johnson.

Citeste si: Rusia a acceptat propunerea de pace a Ucrainei. E ştirea momentului în Europa- bzi.ro

Citeste si: Noi crime de război descoperite în Irpin! Forțele ruse, acuzate că au împușcat femei și au trecut cu tancul peste ele

Martin Luther King, Jr., a fost cel mai tânăr bărbat care a primit Premiul Nobel pentru Pace. Când a fost notificat cu privire la selecția sa, el a anunțat că va preda premiul în bani de 54.123 USD pentru promovarea mișcării pentru drepturile civile.

54 de ani de la asasinarea lui Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr., apreciat lider al drepturilor civile, a sosit la Memphis pe 3 aprilie 1968, unde avea să țină ultimul discurs din viața sa: "Că oricine, aș dori să am o viață lungă. Longevitatea își are locul ei, dar eu nu sunt preocupat de asta acum. Vreau doar să fac voia lui Dumnezeu. Și el mi-a permis să merg pe munte. Și eu m-am uitat deasupra lui și am văzut pământul făgăduinței. Eu nu pot ajunge acolo cu voi, dar aș vrea să știți în această seară, că noi, că popor, vom ajunge pe pământul făgăduinței".

În seara zilei de 4 aprilie 1968, în timp ce stătea pe balconul camerei sale de motel din Memphis, Tennessee, unde urma să conducă un marș de protest în simpatie cu muncitorii de gunoi în grevă din acel oraș, a fost asasinat. The New York Times a descris scena: "Reverendul Ralph Abernathy, poate cel mai apropiat prieten al lui King, ieșea din camera de hotel, când a auzit un zgomot puternic. Dr. King fusese împușcat în zona maxilarului drept și a gâtului".



Citeste si: Un ucrainean a ucis doi soldați ruși, după ce i-a întâmpinat cu produse de patiserie otrăvite. Alți 28 de militari au ajuns la spital

Intervenția doctorilor nu a avut un sfârșit fericit, întrucât Martin Luther King, Jr. a fost declarat mort la o ora după ce fusese împușcat. Presupusul asasin, James Earl Ray, a fost arestat două luni mai târziu în aeroportul Heathrow din Londra. El a recunsocut că l-a ucis pe King și a fost condamnat pe viață. A murit în închisoare în anul 1998.

Senatorul Robert F. Kennedy, aflat în campanie, l-a omagiat pe King: "Ceea ce avem nevoie în Statele Unite nu este divizarea, ura, violența sau fărădelegea. Avem nevoie de iubire și înțelepciune și compasiunea unuia față de celălalt și un sentiment de dreptate față de cei care suferă, fie că sunt albi sau negri". După doar două luni de la tragedie, Robert F. Kennedy a fost și el asasinat.









surse: britannica.com