Prince Rogers Nelson a fost un compozitor, multi-instrumentist, producător de discuri, actor și regizor american. Considerat pe scară largă drept unul dintre cei mai mari muzicieni ai generației sale, el a fost cunoscut pentru personajul său extravagant, androgin și pentru gama vocală largă.

6 ani de la moartea lui Prince

Muzica sa a încorporat o mare varietate de stiluri, inclusiv funk, R&B, rock, new wave, soul, synth-pop, pop, jazz și hip hop.

Prince a început să cânte la pian la vârsta de 7 ani și stăpânise chitara și tobe când s-a alăturat primei sale trupe la vârsta de 14 ani. Cu foarte puțini rezidenți afro-americani, orașul său natal, Minneapolis, era o arie nefavorabilă pentru dezvoltarea unei vedete de culoare, însă Prince a reușit.

Artistul a devenit interesat de muzică de la o vârstă fragedă și a învățat singur cum să cânte la pian, chitară și tobe. Părinții lui s-au despărțit când el avea vreo 10 ani, iar el și sora lui și-au împărțit timpul între casele părinților. În cele din urmă, a fugit și s-a mutat la vecini, familia Anderson. În liceu, Prince a format trupa Grand Central cu André Anderson și Morris Day.

Prince a fost starul anilor '80 și '90 [Sursa foto: https://www.instagram.com/prince/]

Bărbatul s-a impus ca un colaborator solicitat și un jucător din culise ale cărui melodii au fost refăcute de alți artiști. La mijlocul anilor '80, Chaka Khan a lansat o coperta plină de succes a piesei sale din 1979 „I Feel For You”. Prince a lucrat, de asemenea, la anumite piese de album pentru interpreți precum Khan, Madonna, Tevin Campbell, Kate Bush, The Time, Martika, Patti Labelle și Janelle Monae. El a fost în spatele grupului de fete Vanity 6.

Odată cu apariția internetului ca forță principală pentru distribuirea muzicii, Prince a fost împotriva tendinței de a distribui melodii după bunul plac pe web. El a criticat ideea de a furniza melodiile sale pe platformele muzicale online fără o compensație inițială adecvată și o împărțire a profitului.



Pe 21 aprilie 2016, Prince a fost găsit mort în complexul său din Paisley Park din Minnesota. Cu o săptămână înainte, avionul său a aterizat de urgență, iar cântărețul a fost internat în spital pentru ceea ce se presupune că a fost un caz sever de gripă, deși rapoartele au declarat ulterior că muzicianul a primit de fapt o „împușcare în siguranță” pentru o supradoză de Percocet.

Prince a strălucit în anii '80 și '90

Cu trupa sa The Revolution, a creat albumul clasic "Purple Rain", încasând aproape 70 de milioane de dolari la box office-ul din SUA. Melodia a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100, în timp ce hiturile „When Doves Cry” și „Let's Go Crazy” au ajuns ambele pe locul 1. În timp ce „Crazy” s-a alăturat cu ușurință panteonului cântecelor rock sălbatice și electrizante, „ Doves Cry" avea semnături unice, afișând o combinație de altă lume de elemente electronice și funk.

În 1985 a fost lansat "Around the World in a Day". Discul a continuat să prezinte înclinația lui Prince pentru a cânta la o gamă largă de instrumente și dorința de a transmite mesaje de iubire de sine.



La începutul anilor 1990 a marcat lansarea New Power Generation, cea mai recentă trupă a lui Prince, care a prezentat un amestec de R&B contemporan, hip-hop, jazz și soul împreună cu vocea lui Rosie Gaines.

În toamna anului 1992, Prince a semnat un acord record de 100 de milioane de dolari cu Warner Bros., care era considerat „cel mai mare contract de înregistrare și publicare muzicală din istorie” la acea vreme și i-a permis libertatea de a se ocupa de televiziune, film, cărți și comercializare.





