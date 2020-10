6 branduri de incaltaminte de dama apreciate in intreaga lume

Încălțăminte de damă

Pentru ca exista numeroase branduri de incaltaminte, iar gama disponibila este diversa, ai nevoie de pantofi de calitate, pe care sa-i porti de la un sezon la altul. Vrei sa stii care sunt brandurile de incaltaminte pe care merita sa le ai? Descopera cele mai cunoscute dintre ele, din articolul pe care ti l-am pregatit.

Patrizia Pepe

In articol:

Pantofii din piele sunt cei mai rezistenti, de aceea merita sa-i introduci in colectia de incaltari. Mai mult, pantofii italieni sunt de foarte buna calitate! Dintre toate modelele de pantofi din piele, remarcam brandul Patrizia Pepe, cu un semn distinctiv, format dintr-o libelula.

Libelula este prezenta atat pe genti si haine, cat si pe perechile de incaltaminte, pe care le transforma in adevarate bijuterii. Nu stii cum a luat nastere acest brand si de ce a devenit atat de popular? Patrizia Pepe a fost infiintat in 1993 in Florenta, atunci cand Patrizia Bambi pune bazele brandului care se extinde rapid in alte tari, gratie calitatii oferite.

Colectiile brandului Patrizia Pepe sunt definite de stilul minimalist, astfel incat vei gasi pantofi clasici si modele unice, create pentru ocazii speciale. Pe epantofi.ro, gasesti multe modele de pantofi Patrizia Pepe, pe care sa-i porti in functie de eveniment.

Liu Jo

Un alt brand italian care merita atentia ta este Liu Jo, cu sediul in capitala modei, Milano. Contrar asteptarilor cauzate de numele brandului, acesta nu este unul asiatic, ci isi are bazele in Capri, Italia. Liu Jo a fost fondat de doi frati italiani, Marco si Vannis Marchi, care au proiectat haine, genti, accesorii si incaltaminte de cea mai buna calitate.

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Ai nevoie de pantofi pe care sa-i porti la birou sau la iesiri de zi cu zi, in oras? Descopera oferta de incaltaminte Liu Jo, care iti subliniaza eleganta si senzualitatea.

Lacoste

Un alt brand cunoscut la nivel global este Lacoste, popular in special datorita celebrelor tricouri polo, cu aligatorul imprimat. Treptat, fondatorul brandului, Rene Lacoste, a pus bazele unei colectii de incaltaminte sport pentru dama, din piele.

Pentru ca ai nevoie de incaltaminte casual sau sport, Lacoste reprezinta unul dintre brandurile pe care sa le iei in considerare. De la tenisi clasici, in culori neutre, pana la sneakers cu talpa groasa, in nuante neon, Lacoste ofera toate variantele!

Tommy Hilfiger

Chiar daca nu ai auzit niciodata de Tommy Hilfiger, cu siguranta ai observat celebrul logo format din trei dungi in culorile alb, rosu si bleumarin, fie pe genti, fie pe incaltaminte sport.

Acest brand a capatat o popularitate imensa in ultimii ani, datorita fondatorului Hilfger, care produce incaltaminte in ton cu eleganta sportiva. In afara de incaltamintea sport pe care s-o porti atat cu articole sport, cat si cu piese vestimentare elegante, de la acest brand poti achizitiona accesorii si haine de calitate.

Guess

Fratii Marciano au fondat brandul Guess, compania infiintata in Statele Unite, in 1981. Odata cu trecerea timpului, cei doi frati au inceput sa produca, pe langa genti si articole vestimentare, incaltaminte si diferite accesorii, care au devenit extrem de populare.

Cele mai cunoscute modele de pantofi propuse de Guess sunt variantele cu toc inalt sau modelele cu imprimeu animal. Desigur, in afara de pantofii cu toc, brandul produce si sneakersi confortabili. Daca-ti place sa porti tinute casual, lejere si confortabile, opteaza pentru o pereche de pantofi sport de la Guess, combinata perfecta dintre confort si eleganta.

Ralph Lauren

Brandul Ralph nu mai are nevoie de nicio prezentare, datorita logo-ului distinctiv, cu un jucator de polo. Poti sa alegi incaltaminte semnata cu numele acestui designer celebru, de la mocasini si incaltaminte sport, pana la espadrile, slapi sau tocuri inalte.

Oricare ar fi optiunea ta in ceea ce priveste aceste branduri, nu vei da gres! Bucura-te de incaltaminte comoda ani intregi si gaseste optiuni pe placul tau!