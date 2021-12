7 artiști din România care au avut probleme cu legea

In articol:

Mai mulți artiști români au avut probleme cu legea din diverse motive. Unii au încercat să le dea mită polițiștilor de la rutieră, alții nu au respectat semnele de circulație sau au încălcat regulile impuse de contextul pandemic. Iată 7 dintre artiștii care au comis-o cu Poliția Română.

Ce artiști români au avut probleme cu legea

1. Lidia Buble

Lidia Buble a fost implicată recent într-un scandal cu poliția și este acuzată că a dat în luna februarie a anului 2021, 900 de lei agenților de poliție pentru a nu fi testată cu aparatul etilotest. De asemenea, artista este acuzată că la acel moment nu avea declarație pe proprie răspundere pentru a ieși din casă pe timpul nopții. „Suma de bani primită de către inculpaţi cu titlu de mită a fost remisă de către o inculpată cercetată în cauză, atât cu scopul de a nu fi testată cu aparatul etilotest, cât şi pentru a nu fi sancţionată contravenţional întrucât aceasta nu avea asupra sa declaraţia pe proprie răspundere necesară pentru deplasarea pe timp de noapte pe parcursul instituirii stării de alertă pe fondul pandemiei COVID-19 (…).”, au fost cuvintele anchetatorilor potrivit sursei libertatea.ro. Dosarul Lidiei Buble a fost înaintat spre soluționare Tribunalului București.

2. Gabriela Cristea

Nici celebra prezentatoare TV, Gabriela Cristea nu a scăpat basma curată, după ce a încălcat regulile de circulație. Aceasta a primit trei puncte de penalizare, amendă contravențională și i s-a făcut proces verbal, deoarece a pornit un scandal cu privitorii care asistau la întâmplarea din anul 2013.

Gabriela Cristea [Sursa foto: Instagram]

3. Cheloo

Cheloo a scăpat ca prin minune, în anul 2014, de o condamnare cu executare, căpătată în urma loviturilor pe care i le-a aplicat Dj-ului Dan Apetria. Cheloo, pe numele din buletin, Ștefan Cătălin Ion a fost iertat de cel pe care l-a lovit și a scăpat de cei cinci ani de închisoare la care fusese condamnat. Cei doi au depus un acord de împăcare la Judecătoria Sectorului 2, însă Cheloo nu s-a oprit aici.

După incidentul din 2014, în anul 2017, artistul a primit doi ani cu suspendare pentru recunoașterea consumului și distribuirii de droguri.

4. Denise Rifai

Denise Rifai face parte din categoria celor care își asumă faptele săvârșite. Astfel, prezentatoarea TV a depășit cu aproape 50km/h viteza legală în localitate, însă a scăpat doar cu un advertisment datorită atitudinii sale fabuloase. Iată un fragment din mesajul public al agentului de poliție: „Am lăudat-o în discuțiile cu colegii, și o fac și acum, public. De ce o persoană cu o asemenea notorietate poate să dea dovadă de educație și de obraz subțire, în timp ce ne lovim foarte des de…: „Tu știi cine e tata? *Oaie, fii atent, dacă îmi dai amendă te dezbrac și de izmene.”

Denise Rifai [Sursa foto: Instagram]

5. Alex Velea

Alex Velea a fost sancționat de Poliția Română, în seara de 6 spre 7 februarie 2021, când a fost surprins alături de alte 32 de persoane într-un club, unde se desfășura un eveniment privat. Toate persoanele au primt amenzi contravenționale în valoare de 14.500 de lei pentru încălcarea prevederilor Legii cu numărul 55 din 2020, legată de prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. Împreună cu Alex Velea se afla și soția lui, Antonia și cântărețul Puya.

Alex Velea [Sursa foto: Instagram]

6. Adrian Minune

Adrian Minune este regele amenzilor. Acesta a declarat că a plătit 20 de amenzi în valoare de 3.000 de lei, de la începerea pandemiei. Adi Minune a spus în cadrul emisiunii lui Dan Capatos că după ce a încasat o amendă, un agent de poliție l-a rugat să facă chiar și o fotografie împreună. Iată care au fost exact cuvintele sale, potrivtv sursei click.ro: „Am plătit amenzile care trebuiau plătite. Atunci când încalci regulile, vorba aceea, ai greșit, ai plătit. Eu am plătit amenda în seara aia, când m-au prins la clubul unde era și Bianca Drăgușanu. După aceea a vrut polițistul sa facă poza cu mine. Am stat și la poză. Am plătit 20 de amenzi până acum în valoare de 3.000 de lei.”

Adrian Minune [Sursa foto: Instagram]

7. Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu a primit amenda maximă, în valoare de 5000 de lei, în timpul pandemiei. Potrivit declarației sale pentru Xtra Night Show, blondina a postat un clip pe Instagram alături de Adrian Minune, din care se poate observa că sunt la o petrecere în club. Doar că, conform Biancăi Drăgușanu, ea a postat clipul când a ajuns acasă și nu a încălcat ora la care trebuia să nu se afle în spațiul public. „A fost o amendă abuzivă și aberantă. Mi-au dat amenda maximă, 5000 de ron. Nici nu m-au legitimat, eu nu mai eram acolo când au ajuns ei. Au văzut un filmuleț pe Instagram și m-au amendat!Am deja doi avocați care de ocupă de acest caz.”, au fost cuvintele sale.

Alții sunt mai norocoși și au fost iertați de către polițiști

Chiar dacă legea e aceeași pentru toți, vedetele din România au reușit să scape de sancționări, din pricina notorietății lor. Dintre vedetele iertate de polițiști amintim pe Marcel Pavel, Vlăduța Lupău și Natalia Mateuț.

Marcel Pavel este autorul mai multor nerespectări în trafic. Potrivt spynews.ro, paparazzii l-au surprins în trafic cum încălca mai multe reguli de circulație. La un moment dat, polițiștii de la rutieră l-au tras pe dreapta, însă după ce au văzut cu cine stau de vorbă, Marcel Pavel a fost lăsat să plece fără vreo sancțiune.

Marcel Pavel [Sursa foto: Instagram]

Vlăduța Lupău a mărturist în cadrul rubricii „Am/N-am” a unei emisiuni, faptul că a scăpat de multe ori fără amendă, din pricina că este vedetă.

Vlăduța Lupău [Sursa foto: Instagram]

Printre vedetele care au scăpat fără sancțiuni din partea Poliției Române, se află și Natalia Mateuț, care afirma în anul 2010 că de multe ori a scăpat de amenzi cu un singur zâmbet. „Seara, când mai ies în oraş, sunt oprită la control şi trebuie să arăt actele. De multe ori nu le am la mine pentru că sunt uitucă. Dar mai trec cu un zâmbet, îl rog frumos pe domnul poliţist şi mă scutesc astfel de amenzi.”, a mărturisit prezentatoarea TV potrivit sursei libertatea.ro.

Surse: cancan.ro , click.ro, libertatea.ro