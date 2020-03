7 idei de cadouri pentru iubitul tau

1.Camasa alba

Vrei sa-i dai un cadou prietenului tau prin care sa-i arati faptul ca tii la el? Desi este vorba despre un gest prin care ii poti arata dragostea, nu este neaparat nevoie sa fii romantica. Barbatii prefera cadourile practice, cum ar fi hainele si accesoriile. Iata sapte idei de care te poti folosi!

Fiecare persoana are alte preferinte vestimentare! Totusi, prietenul tau in mod sigur va aprecia daca ii cumperi o camasa alba. Alege modelul office deoarece reprezinta o piesa de baza in garderoba masculina si poate fi asortata cu orice. Daca vrei ceva mai deosebit, ii poti face cadou si o camasa de tip Oxford sau una albastra.

2.Ceas metalic

Un asemenea ceas este creat special pentru tinutele casual si reprezinta alegerea potrivita daca iubitul tau prefera acest stil! Modelele clasice sunt cele argintii, dar poti cumpara si un ceas gri sau negru. Cauta unul cu aspectul minimalist sau cu trei mini cadrane! Iar daca persoana ce-l primeste are incheietura subtire, ia in considerare faptul ca ai putea sa-i cumperi un model slim.

3.Parfum

Relatia voastra dureaza de ceva ceva timp? Daca da, atunci stii ce fel de parfumuri prefera prietenul tau. Ii poti cumpara unul pe care si-l doreste de multa vreme sau care sa fie asemanator cu cele pe care le detine deja. Daca faci acest cadou, incearca insa sa il iei dintr-un magazin oficial pentru a fi sigura ca este original.

4.Geaca de blugi

Multe geci de barbati sunt scumpe si au dimensiunile mari, ceea ce le face greu de oferit la ocazii. Totusi, o geaca de blugi nu costa mult si poate fi impachetata usor. In plus, iubitul tau probabil nu se asteapta sa primeasca una, deoarece este un cadou oferit rar.

5.Butoni

Aceste bijuterii au forme și metode de prindere variate, fiind confectionati dintr-o multime de materiale. Prietenul tau in mod sigur are nevoie de un set pentru evenimentele formale. Alege un model personalizat pentru a marca ziua in care i-ai oferit! Poti pune pe acestia initialele tale sau ale persoanei ce ii va purta, prin gravura ori inscriptie. O alta optiune este sa folosesti un mesaj motivational sau sa dai cadou un set elegant, cu pietre pretioase.

6.Set de ingrijire

Daca prietenul tau poarta barba, in mod sigur intretinerea acesteia reprezinta o dificultate pentru el. Din fericire, un set de ingrijire profesional ii va usura munca. Acesta contine o perie si cateva solutii speciale, precum samponul sau uleiul de barba. Ii poti da cadou si un set cu brici, daca crezi ca acesta i-ar fi necesar.

7.Cravata uni

Chiar daca iubitul tau nu poarta camasi des, ii poti oferi o cravata uni! Pare un cadou banal, insa acest accesoriu va fi integrat in multe tinute. Singurul lucru de care trebuie sa tii cont este tenul fetei. Daca prietenul tau are tenul deschis, ii poti da cadou o cravata verde sau albastra. Pentru tenul inchis se va potrivi insa mai bine o cravata bluemarin sau rosie.

Fa-i un cadou care sa aiba legatura cu pasiunile lui

Cadourile pentru barbati nu trebuie sa aiba neaparat legatura cu stilul vestimentar! Ii poti da prietenului tau si ceva care sa-i reflecte pasiunile si modul de viata. Spre exemplu, daca stii ca ii place sa citeasca, fa-i cadou o carte pe care n-a pus inca mana. Sau daca ii place muzica si tehnologia, da-i un set de casti wireless. Un alt lucru pe care-l poti face este sa ii dai o cana personalizata, in care sa fiti voi doi. Acest cadou va fi insa mai potrivit daca relatia voastra a durat ceva timp. Ia in calcul personalitatea iubitului tau si varsta sa! Tinand cont de aceste criterii, vei lua decizia corecta mai usor!