7 intrebari pe care sa ti le pui cand vrei sa-ti cumperi o masina noua

1. Cum arata situatia ta familiala?

Raspunsul acestei intrebari va avea un impact foarte mare asupra cautarii masinii ideale. Pentru persoanele care nu au in vedere formarea unei familii prea curand, o masina mica, precum un cupe sport, ar putea fi masina perfecta. La pol opus insa, daca ai deja familia formata sau iti doresti copii in viitorul apropiat, spațiul și siguranța vor fi doua criterii esentiale in alegerea unei masini. In cazul in care, pe langa scaunul de copil, caruciorul si pachetele de scutece trebuie sa plimbi si membrul patruped al familiei, un SUV este optiunea ideala pentru tine.

2. Care este stilul tau de viata?

Inainte de a alege masina potrivita, trebuie sa arunci o privire si asupra hobby-urilor tale. In cazul in care unul din acestea implica spatiu in masina, precum gradinaritul sau snowboardul, trebuie sa iei in calcul modelele spatioase. Mai mult, daca iti place sa faci excursii cu rulota prin tara, trebuie sa te asiguri ca viitoarea ta masina are puterea de tractiune necesara.

3. Pe unde vei conduce?

In cazul in care mare parte din drumuri le faci pe autostrada, poate ar trebui sa iei in calcul o masina confortabila si economica din punct de vedere al consumului. Pe de alta parte, daca drumurile tale sunt mai mult pe off-road, in zona rurala, o masina 4x4 este fix ce ai nevoie.

4. Care este bugetul tau?

Am ajuns si la intrebarea esentiala. Care este bugetul pe care il ai pentru achizitionarea unei masini? Chiar daca iti imaginezi ca te plimbi intr-un SUV nou-nout, in cazul in care bugetul tau este unul restrans, este posibil sa fii nevoit sa cauti ceva mai putin costisitor. In cazul achizitiei unei masini calculul bugetului trebuie sa fie realist si obiectiv.

Cand calculezi bugetul trebuie sa iei in calcul, pe langa pretul masinii in sine, si costurile de intretinere lunare sau anuale, cum ar fi inregistrarea masinii, asigurarile obligatorii, rovinietele, reviziile, cat costa piesele de schimb si anvelopele.

Cat consuma o masina din punct de vedere al combustibilului este un alt aspect major in ceea ce priveste calculul lunar. Consumul masinii mai este influentat si de modul in care conduci masina, daca mergi cu ea prin orasul aglomerat sau pe autostrada, dar si de vechimea masinii. Pe langa specificatiile producatorului, nu este o idee rea sa cauti recenzii ale soferilor pentru a iti putea crea o imagine de ansamblu reala asupra acestui aspect.

5. Vrei o masina noua sau una la mana a doua?

In stransa legatura cu intrebarea anterioara este cea daca iti permiti o masina noua sau una folosita. Ambele variante au avantaje si dezavantaje. Masina noua costa semnificativ mai mult. Masina folosita are pretul de achizitie mai redus insa poate costa mai mult intretinerea ei. Totodata, trebuie sa iei in calcul, pe langa buget si experieta ta ca sofer. In cazul in care esti incepator si esti la prima masina, o investitie intr-un autoturism nou s-ar putea sa nu fie rentabila.

6. Cat e important e mediu pentru tine?

In cazul in care aspectele ce tin de protectia mediului sunt importante pentru tine, poti lua in considerare sa reduci semnificativ nivelul de carbon emanat. Poti face acest lucru daca optezi pentru o masina electrica, una hibrid sau macar una care sa consume foarte putin combustibil.

7. Ce iti doresti de la o masina?

Lasand la o parte modelul, culoarea si materialul scaunelor, trebuie sa te gandesti ce anume iti doresti de la o masina din punct de vedere al performantei, confortului dar si din punct de vedere al sigurantei.

Cat de puternica vrei sa fie masina ta?

Care sunt optiunile pe care le vrei neaparat sa le aiba?

Care sunt criteriile de siguranta la care nu ai renunta pentru nimic?

Stim ca te simti bulversat de atatea optiuni care sunt pe piata. Poti insa restrange alegerile daca incepi prin a-ti raspunde la aceste 7 intrebari menite sa te ajute sa descoperi ce anume este important pentru tine. Odata ce ai raspunsurile, poti considera ca esti pe drumul potrivit spre a-ti gasi masina de vis.