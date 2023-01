7 lucruri interesante despre Marilyn Manson. Două detalii vă vor băga în sperieți

In articol:

Toată lumea îl cunoaște pe Marilyn Manson, dar nu toți cunosc poveștile sale de viață. Este o prezență inedită în industria muzicală, iar pentru acest lucru a fost mai tot timpul în atenția publicului. Este un artist complex, care a simțit faima în punctele culminante ale carierei sale.

Detalii interesante despre Marilyn Manson

Iată cele mai interesante lucruri despre el.

Filmul său preferat este „Willy Wonka and The Chocolate Factory”, dorindu-și foarte mult să interpreteze personajul principal în remake-ul făcut în 2005.

Artistul este un fan al absintului, fiind determinat să-și creeze propria băutură alcoolică, Mansinthe. Băutura care are pe etichetă autoportretul lui Manson a fost premiată cu o medalie de aur la o competiție din State, în 2008.

Un detaliu mai macabru despre Marilyn Manson este faptul că se automutila pe scenă. În cartea sa, „The Long Hard Road Out of Hell”, artistul a dezvăluit că are 450 de cicatrici pe corp din această cauză.

Marilyn Manson este un fan al artei și a avut picturi expuse în expoziții diferite [Sursa foto: https://www.instagram.com/marilynmanson/]

Puțină lume, spre deloc, cunoaște faptul că Marilyn Manson este pasionat de artă, în special pictura. Pasiunea pentru arta pe planșă l-a condus chiar la șansa să-și expună câteva dintre picturi în expoziții din Los Angeles, Florida, Paris și Berlin.

Un detaliu și mai interesant despre el este că deține un studio de artă în State, „The Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art”.

Are acasă casolete vintage din metal și în trecut a avut un fetus în borcan. Pe numele său există un muzeu care stochează proteze medicale, membre artificiale ale corpului și ochi falși.

Cum am menționat, Marilyn Manson este un artist complex. Pe lângă succesul pe care îl are în muzică, bărbatul a avut norocul de a debuta și în câteva filme, cu roluri semnificative. Printre ele amintim „Lost Highway”, „The Matrix”, „Resident Evil”, „Queen of the Damned”, „Saw 2”.

Povestea numelui său din prezent este una interesantă. Numele real al artistului este Brian Hugh Warner, iar numele actual este o combinație între numele lui Marilyn Monroe și Charles Manson.

Cine este Marilyn Manson

Marilyn Manson s-a născut pe 5 ianuarie 1969, în Ohio. A trăit experiențe cumplite în copilărie, fiind abuzat fizic de mai multe ori, de un vecin. Mulți apropiați au spus că drumul de rebel pe care l-a ales în viață, dar și practicile, au fost ca un paravan împotriva traumelor copilăriei.

Manson s-a mutat în Florida la vârsta adolescenței, alături de familia sa. A studiat la un colegiu comunitar, Broward, și a absolvit jurnalismul și teatrul. Cântărețul a profesat ca și jurnalist în anii imediat după absolvire, meseria fiind poarta care l-a condus în direcția muzicală. A profesat ca jurnalist de divertisment și a avut multiple oportunități de a vorbi cu artiști celebri.

După un timp, formează o trupă, Marilyn Manson și Spooky Kids. Printre piesele carierei sale amintim „Portretul unei familii americane”, „Superstar antihrist”, „Animale mecanice”, „Sfântul Lemn”, „Capătul înalt al scăzutului”, „Epoca de aur a grotescului”, „Împăratul Pale” etc.

surse: infomusic.ro, ro.swashvillage.org