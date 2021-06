7 lucruri pe care (probabil) nu le știai despre Rambo

Au trecut 38 de ani de când Sylvester Stallone intra pentru prima oară în pielea celebrului personaj Rambo, iar franciza cu același nume a generat între timp profituri de peste 800 de milioane de dolari, cucerind generații întregi de cinefili. Astfel, în cadrul acestui material, am adunat o serie de informații mai puțin cunoscute, însă foarte interesante, despre seria Rambo, din care fac parte filmele First Blood (1982), Rambo: First Blood Part II (1985), Rambo III (1988), Rambo (2008) și Rambo: Last Blood (2019).

1. First Blood a fost inițial o carte. Cu aproximativ 10 ani înainte ca John Rambo să debuteze pe marile ecrane, în First Blood (1982), David Morrel publica romanul cu același nume, al cărui personaj principal era destul de asemănător cu cel care avea să-i aducă celebritatea lui Sylvester Stallone. Romanul lui Morrel prezintă destul de multe similitudini cu First Blood, însă și diferențe majore, care îl aduc mai aproape de următoarele filme din serie.

2. Rambo a intrat și în lumea desenelor animate. În anii 80, desenele animate cu tematică militară-război nu erau ceva neobișnuit, cu GI Joe sau Transformers folosind acest concept cu mare succes. Totuși, Rambo: The Force of Freedom nu a prins la public, fiind considerat o alegere deloc potrivită pentru copii, evident din cauza violenței.

3. Jocurile video cu Rambo. Să combini succesul jocurilor video de tip „shooting” cu tot ceea ce însemna Rambo a fost o mișcare logică, pe care dezvoltatorii de jocuri au făcut-o rapid. Unii cu mai mult succes, alții cu mai puțin. Multe din jocuri au fost efectiv adaptări ale filmului original, disponibile pe diverse console sau, mai nou, pe mobil. Rambo (1985), Rambo First Blood Part II (1986), Rambo III (1989) sau Rambo: The Video Game (2014) sunt doar cele mai populare jocuri video cu această tematică, iar iSoftBet a lansat în 2013 chiar și un slot online Rambo, disponibil pe site-urile ce

ofera pacanele gratis.

4. Rambo va ajunge pe marile ecrane și în variantă Bollywood. Potrivit hidustantimes.com, cunoscutul actor indian Tiger Shorff va juca rolul lui Rambo în adaptarea Hindi a filmului de la Hollywood. Filmul urmează să fie regizat de Siddarth Anand, care a declarat că speră să reușească să creeze o peliculă care să rezoneze cu publicul indian. Trailerul filmului este deja pe YouTube, însă filmările se pare că vor începe în a doua parte a anului 2021.

Tiger Shorff, cel care va juca rolul principal în Rambo, este cunoscut publicului din filme precum Student of the Year 2 (2019), War (2019) sau Kung Fu Yoga (2017).

5. Ronald Reagan l-a citat pe Rambo ca un exemplu pentru anumite situații de criză. Acțiunea din Rambo 2 (1985) și Rambo 3 (1988) are loc pe vremea când Statele Unite ale Americii erau conduse de Roland Reagan, iar cele două sequel-uri ale lui First Blood abordează, printre altele, și tema patriotismului, cu un John Rambo care declara (despre patriotism) că este „Cel mai puternic sentiment pe care un om îl poate avea” și că „Dacă nu ai bărbați gata să moară pentru țară, practic nu ai o țară.” Astfel, Reagan, președinte al SUA în perioada 1981-1989, a glumit la un moment dat, spunând că filmele cu Rambo ar trebui privite ca un exemplu în ceea ce privește situațiile cu luări de ostatici.

6. James Cameron a scris primul „draft” pentru Rambo: First Blood Part II. Fără să fi cunoscut deja celebritatea de care se bucură în prezent, James Cameron lucra la vremea respectivă și pentru alte francize, decât cele proprii, așa că a fost cooptat să scrie scenariul pentru Rambo: First Blood Part II. Totuși, acesta era focusat mai degrabă pe trauma pe care Rambo o trăia după războiul din Vietnam, așa că a fost refăcut chiar de Stallone.

7. Am fi putut avea un film Rambo asemănător Predator. Urmare a succesului uriaș de care s-au bucurat filmele din seria Rambo, de-a lungul timpului s-au vehiculat multe idei în vederea realizării unor noi pelicule, iar una dintre ele viza lansarea unui film Rambo vs. Monsters- ceva în genul unuia din cele mai bune filme cu Arnold Swarzenegger- Predator (1987). Nu știm dacă ar fi fost sau nu o idee bună, însă Predator a primit destule de multe aprecieri, fiind chiar nominalizat la Oscar, astfel că erau ceva șanse ca un Rambo vs. Monsters să se bucure de mult interes din partea fanilor.