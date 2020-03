Un medic explica de ce sunt eronate anumite informatii care au ajuns la urechile romanilor si pe care multi dintre ei le transmit mai departe, dezinformand.



7 mituri false despre coronavirus. Informatiile false care circula despre COVID 19

Iti prezentam cateva mituri despre COVID-19. Este important sa te documentezi si sa nu imprastii informatii false celor din jur.

1. COVID-19 supravietuieste doar in tarile unde temperaturile sunt mai mici, sub 15 grade Celsius. Gresit! Noul coronavirus face victime inclusiv in tarile calde, unde temperaturile sunt chiar si de peste 27 grade Celsius. Caldura nu distruge virusul si nici daca tinem hainele la soare, afara.

Eronat! Acestea ne ajuta sa ne intarim sistemul imunitar, dar nu au eficienta in cazul infectarii cu COVID-19, virus care afecteaza in special plamanii.

3. Bauturile fiebinti si baile fierbinti distrug virusul. Gresit! Nu exista studii care sa demonstreze ca bauturile fierbinti si baile cu apa foarte calda lupta impotriva COVID-19.

4. Bea apa din 15 in 15 minute pentru a forta virusul sa se duca in stomac si sa fie neutralizat de sucul gastric. Fals! "Virusul odată ajuns la nivelul mucoasei respiratorii (nazale si faringiene) va găsi un mediu propice să se multiplice și va intra în fluxul sangvin prin care se va ”distribui” în tot organismul. El nu va sta la suprafața mucoasei ca atunci când bem apa să poată să alunece cu aceasta în jos spre stomac", a spus medicul ORL-ist Ana-Maria Apostol pentru hotnews.ro.

5. Copiii nu se pot infecta cu COVID-19. Fals! Copiii pot fi infectati cu noul coronavirus si il pot transmite mai departe. Cu acest virus se poate infecta toata lumea, indiferent de varsta. Copiii pot face o forma mai usoara a bolii, dar asta nu inseamna ca vor fi ocoliti. Simptomele severe se manifesta la persoanele mai in varsta, cu afectiuni cronice preexistente, dar nici micutii nu sunt in afara oricarui pericol.

Fals! COVID-19 se transmit chiar si daca nu tusim sau stranutam, ci doar vorbim, iar mici particule de saliva incarcate cu acest virus intra in contact cu alte persoane. Noul coronavirus poate fi transmis mai departe si de persoane care nu prezinta simptome.

7. Am facut febra, am COVID-19. Fals! Febra poate aparea si in alte infectii virale sau bacteriene. Pacientii care au fost testati pozitiv cu noul coronavirus au facut febra, dar asta nu inseamna ca, doar pentru ca ai temperatura, ai COVID-19. Doar testele specifice pot determina daca ai fost infectat sau nu cu coronavirus.