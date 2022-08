8 cele mai importante specificatii ale unui smartwatch

In articol:

Achizitionarea unui smartwatch poate fi o provocare, pentru ca vrei sa-ti satisfaca atat cerintele de performanta si compatibilitate, cat si de aspect si confort. In ultimii ani, ceasurile inteligente au devenit unele dintre cele mai populare accesorii. Piata s-a dezvoltat considerabil, in special datorita firmelor care au produs modele disponibile si celor cu bugete medii si mici. Cand compari smartwatch-urile cu smartphone-urile, este evidenta diferenta de evolutie, dar primele ocupa o nisa deunica. Un dispozitiv compact care inlocuieste ceasul clasic si are functii inovative place oricui. Cu ajutorul smartwatch-ului poti sa comunici, sa-ti monitorizezi sanatatea, sa te orientezi si sa te distrezi. Daca vrei sa-ti cumperi si tu unul, trebuie sa stii care sunt cele mai importante 8 specificatii de care sa tii cont.

1. Compatibilitatea si sistemul de operare

Primul factor pe care trebuie sa-l iei in considerare inainte sa cumperi un smartwatch este compatibilitatea.

2. Tipul de display

Ceasul functioneaza ca un companion al telefonului inteligent, asa ca, daca ai un telefon cu Android, un smartwatch cu Apple nu este idee buna. La fel de important este sa verifici compatibilitatea aplicatiilor cu ceasul. Pe Mobino.ro gasesti diverse modele de smartwatch-uri compatibile cu numeroase modele de telefoane.

Majoritatea ceasurilor inteligente au display de tip LCD sau AMOLED.

3. Interfata

Tehnologia din spatele lor iti permite sa vezi fotografii, aplicatii si alte tipuri de continut in culori bogate si clare. Totusi, daca vrei un smartwatch cu design mai subtire, alege unul cu display OLED.

Interfata ceasurilor inteligente poate fi touchscreen sau touchless. Alegerea tine de preferintele tale, dar tine cont ca unele ceasuri au doar control fizic, astfel ca nu le poti folosi cu atingeri.

Smartwatch-urile cu ecran tactil sunt mai usor de folosit, dar folosirea degetelor pe un ecran mic poate fi dificila. Totusi, daca utilizezi intens ceasul, interfata touchscreen este mai potrivita.

4. Designul si personalizarea

Ceasul inteligent nu trebuie sa fie doar util, ci si sa arate bine. Alege unul cu un design atractiv sau care poate fi personalizat. Exista producatori care iti permit sa alegi culoarea bratarii, materialul, marimea, finisajul si culorile smartwatch-ului.

5. Selectarea aplicatiilor

Chiar daca sunt mici, smartwatch-urile pot avea sute de aplicatii. Alege unul care iti permite sa le gasesti si sa le selectezi usor. Sunt de preferat cele care ofera suport si ghiduri pentru utilizarea lor si care prioritizeaza inteligent aplicatiile pe care le accesezi des.

6. Monitorizarea efortului fizic

Smartwatch-urile au diferiti senzori care permit monitorizarea efortului fizic. Afli cati pasi ai parcurs, pe ce distanta, cate calorii ai ars si ce intensitate a avut antrenamentul sau mersul tau. Chiar daca nu esti preocupat de aceste informatii, vei vedea ca, din momentul in care iti cumperi un ceas inteligent, le vei verifica mereu. Pentru o persoana activa, monitorizarea efortului fizic este foarte importanta, pentru ca ajuta la adaptarea si imbunatatirea antrenamentului.

7. Apelurile si plata mobila

Smartwatch-urile iti permit sa platesti la magazine contactless, fara sa scoti telefonul sau cardul. Sincronizarea cu contul de plata de pe telefon nu este dificila, dar trebuie ca device-ul sa aiba cip NFC incorporat. Ceasul se poate folosi si pentru apeluri, iar unele modele permit apelarea prin intermediul comenzilor vocale.

8. Autonomia acumulatorului

Acumulatorul este sursa de energie a smartwatch-ului tau. In lipsa unui acumulator bun, trebuie sa incarci des ceasul sau sa il lasi mult la incarcat. Majoritatea modelelor de pe piata au o autonomie de cel putin 1 zi, dar exista si modele care rezista mai mult. Un ceas inteligent ieftin poate avea o autonomie de 14-15 ore, la utilizare obisnuita.

Smartwatch-urile sunt cool si iti usureaza viata. Tine cont de cele 8 specificatii prezentate inainte de a achizitiona unul.