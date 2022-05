8 lucruri interesante despre Bob Marley, pe care probabil nu le știai [Sursa foto: Captură YouTube] 06:17, May 11, 2022 Autor: Ioana Enache

Lucruri interesante despre Bob Marley. Robert Nesta "Bob" Marley s-a născut pe 6 februarie 1945 în Jamaica și a decedat pe 11 mai 1981 în Miami, Statele Unite. Bob Marley se numără printre cei mai cunoscuți cântăreți de muzică reggae, ska și rocksteady.

Lucruri interesante despre Bob Marley

Bob Marley se numără printre cele mai mari nume când vine vorba de artiști ai muzicii reggae. Pe lângă talentul său uimitor, Marley a avut o personalitate complexă, pe care nu mulți au cunoscut-o. Iată 8 lucruri interesante despre Bob Marley, pe care probabil nu le știai!

Numele real

Numele adevărat al marelui artist Bob Marley era Nesta Robert Marley.

Părinții săi

Părinții lui Bob Marley au fost Cedellei Booker (o femeie de culoare) și căpitanul Norval Marley, un ofițer britanic alb, detașat în Jamaica.

Bob Marley a fost adeptul rastafarianismului

Deși a fost crescut în spiritul catolic, Marley a ales să se convertească la rastafarianism în anii '60, atunci când a scăpat de influența mamei sale.

Marley era un împătimit al marijuanei

Bob Marley era un împătimit al fumatului de marijuana, declarând într-un interviu că “Fumatul ierbii înseamnă libertate. Dacă vrei să fii liber, fumează iarbă.”

Bob Marley și-a menționat cartierul în care a crescut în piesele sale

Întrebat cum te poate ajuta iarba, Marley a răspuns: “Încearcă!”.

Trenchtown, cartierul în care a locuit la un moment dat Bob Marley, este menționat în câteva dintre cântecele sale, inclusiv în celebrul "No Woman, No Cry" ("Said I remember when we used to sit/In the government yard in Trenchtown").

Marley a lucrat într-o uzină

După ce s-a căsătorit cu iubita sa, Rita, Marley s-a mutat pentru scurt timp în SUA, una a lucrat la uzinele Chrysler, sub numele de Donald Marley.

Bob Marley este tatăl a 11 copii

Marley a avut 11 copii: Sharon, Cedella, David "Ziggy", Stephen, Robert "Robbie", Rohan, Karen, Stephanie, Julian, Ky-Mani si Damian. Sunt șanse însă ca numărul acesta să fie mult mai mare, artistul "bifând" de-a lungul vieții numeroase aventuri extraconjugale.

Bob Marley, aproape să fie asasinat

Bob Marley a fost ținta unei tentative de asasinat cu două zile înainte de a participa la un concert gratuit organizat de premierul jamaican Michael Manley. Atacul a avut loc în locuința lui Marley, iar artistul s-a ales cu răni ușoare.