8 lucruri pe care, cel mai probabil, nu le stiai despre semnatura electronica

In contexul digitalizarii si aparitiei pandemiei de coronavirus, tot mai multe documente sunt transmise online si, astfel, este nevoie de securizarea si autentificarea lor. Potrivit Codului Fiscal, semnatura digitala reprezinta date in forma electronica, date care servesc drept metoda de identificare si care sunt atasate sau logic asociate cu alte date electronice. Cu toate ca este disponibila pentru utilizare de ani buni, multi oameni inca sunt confuzi in privinta semnaturii electronice. Iata cateva lucruri pe care nu le stiai despre aceasta:

1. Are valoare legala

Semnatura digitala este reglementata prin lege si are aceeasi valoare pe care o au si documentele pe hartie, cu semnatura olografa. Aceasta este recunoscuta la nivel juridic si mentionata in Regulamentul UE 910/2014 si Legea 455/2001.

2. Este dificil de falsificat

Spre deosebire de semnatura de mana, cea electronica nu poate fi falsificata pentru ca este vorba despre un document validat cu un certificat digital. Semnatura electronica foloseste doua elemente de securitate, respectiv un token si codul PIN al acestuia.

3. Se obtine foarte usor

Pentru obtinerea semnaturii electronice, este necesar sa te adresezi unui furnizor de certificate digitale. Pot exista diferente de la un prestator calificat la altul, dar, in general, tot ce trebuie sa faci este sa completezi o cerere, sa prezinti actul de identitate sau actele de identificare ale firmei pentru persoanele juridice si sa achiti taxa pentru eliberarea semnaturii digitale.

4. Exista mai multe tipuri de semnatura electronica

Din punct de vedere legal, putem vorbi despre semnatura electronica extinsa, cea avansata sau calificata. Prima este legata, in mod unic, de semnatar, asigura identificarea acestuia, e creata prin mijloace controlate exclusiv de semnatar si legata de datele in forma electronica. Semnatura electronica avansata face trimitere exclusiv la semnatar, este legata de datele utilizate la semnare si orice modificare ulterioara a informatiilor poate fi detectata. De asemenea, este creata utilizand date pe care doar semnatarul le poate folosi. Varianta calificata este creata cu un dispozitiv calificat de creare a semnaturilor electronice si se bazeaza pe un certificat calificat.

5. Poate cripta documentele

Documentele pe care le transmiti pe e-mail pot fi vazute de oricine, dar, daca au semnatura digitala, vor fi vizibile doar persoanei careia ii sunt destinate. Totodata, semnatura electronica poate fi folosita si pentru criptarea fisierelor din propriul calculator, astfel ca nimeni nu le poate vedea in afara de tine.

6. Se foloseste pentru orice tip de document

O singura semnatura electronica este valabila pentru a semna declaratiile ANAF, contractele, facturile, bilanturile contabile sau chiar si fotografiile digitale. Practic, acest tip de semnatura poate fi folosit pe orice tip de document.

7. Ofera securitate sporita

Fiecare semnatura este protejata, astfel ca documentele semnate electronic nu pot fi modificate sau distruse in vreun fel, intentionat ori din greseala. In cazul in care apare vreo schimbare in documentul semnat, esti notificat imediat. Mai mult, poti beneficia si de un istoric al tuturor modificarilor efectuate pentru o siguranta sporita.

8. Este recunoscuta la nivel international

Semnatura electronica este recunoscuta in foarte multe tari, fiindca ofera garantia securitatii. Pentru ca are aceeasi valoare juridica ca si semnatura olografa, poate fi folosita fara probleme in interactiunea cu partenerii de afaceri din strainatate sau institutiile altor state. La nivelul Uniunii Europene, mai bine de 40% din companiile private folosesc semnatura digitala.

Fiindca documentele realizate prin mijloacele moderne de comunicare pot fi usor de modificat, este recomandat ca acestea sa fie insotite de o semnatura electronica. Astfel, destinatarul va avea convingerea ferma ca mesajul sau documentul digital este creat de semnatar si ca intreg continutul acestuia nu a fost schimbat de la data emiterii.