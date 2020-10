A absolvit clasa a X-a fără să treacă o zi pe la cursuri [Sursa foto: Captură YouTube]

Gheorghe Cernotoiu, în vârstă de 46 de ani, din comuna Turburea, judeţul Gorj, a absolvit doar nouă clase la o şcoală profesională din municipiul Târgu Jiu. Bărbatul susţine că, anul trecut, un profesor de educaţie fizică şi sport, cu care se află şi într-o relaţie de rudenie, i-a transmis că se fac înscrieri la liceu, la seral, la Liceul Tehnologic din Turburea

„A trecut pe la mine şi am aflat că se fac înscrieri la seral. I-am spus că aş dori să merg la liceu, în ciuda vârstei pe care o am. Am făcut o cerere şi i-am dat o copie după buletinul de identitate, pentru că el se ocupa de înscrieri, urmând ca ulterior să merg la Liceul nr. 4 din Târgu Jiu, ca să ridic foaia matricolă. A mai trecut pe la mine să-mi ceară foaia matricolă sau diploma, dar i-am spus că renunţ, pentru că nu am putut să ajung la liceul din Târgu Jiu ca să obţin foaia matricolă deoarece am foarte multă treabă“, a povestit bărbatul.(Citește și: Un gest banal și-o amendă usturătoare. Mulți români îl fac fără să știe că pot fi sancționați

„N-am trecut niciun minut pe la școală”





În plus, Gheorghe Cernotoiu a primit un telefon, în urmă cu o săptămână, de la o profesoară care s-a prezentat diriginta de la clasa lui. Bărbatul a fost uluit, pentru că nu pusese piciorul în şcoală şi nu se gândea că mai este elev. „Săptămâna trecută m-am trezit cu un telefon de la o femeie care a spus că este diriginta mea de la clasa a XI-a seral, Talianu. Am rămas blocat. I-am spus că a greşit numărul de telefon sau că este o confuzie. Mi-a cerut să-i spun numele şi mi-a confirmat că sunt înscris în clasa a XI-a. I-am spus că nu am finalizat toată procedura şi mi-a spus că am terminat clasa a X-a. Am văzut multe la viaţa mea, dar aşa ceva nu am văzut. Nu am trecut o secundă pe la şcoală şi nu visam că pot să fiu înscris. Mi-a spus să vin la ora 4 la şcoală să completăm nişte formulare pentru şcoala online. Am contactat pe cineva să îmi spună dacă am absolvit clasa a X-a şi am aflat că am terminat cu media generală 5,58 şi că sunt înscris în clasa a XI-a“, a povestit Gheorghe Cernotoiu.



Bărbatul a depus o sesizare la DNA, care a fost declinată Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti. „Eu m-am gândit la consecinţele legii. Eu cred că la acest liceu sunt înscrişi oameni care nici măcar nu sunt în ţară“.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj a anunţat că va fi demarată o anchetă: „Există şi o parte de răspundere din punct de vedere al eticii profesionale pe care domnii profesori trebuie s-o manifeste. Pe lângă comisia de etică a inspectoratului şcolar, există şi alte organisme abilitate ale statului român care trebuie să se autosesizeze pentru cazuri de genul acesta. Vom demara verificări la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean”, a spus Maria Cochină, inspectorul general şcolar.

Ba mai mult, și poliţiştii gorjeni s-au autosesizat şi efectuează cercetări în acest caz.