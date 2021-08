A ajuns la spital, după ce un bărbat i-a pus substanțe interzise în băutură! Mama fetei a avut un șoc: „Arăta posedată”

O tânără de 18 ani a ajuns la spital, după ce a primit o băutură de la un bărbat din club [Sursa foto: Facebook] 14:39, aug 8, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Millie Taplin este o tânără de 18 ani din Essex, UK. Ea a ieșit în club cu mai mulți prieteni, iar lucrurile au luat o intorsătur neașteptată. Tânăra a fost abordată de un bărbat pe care îl cunoștea doar din vedere, care făcea parte dintr-un grup de prieteni comun.

El i-a oferit o băutură, iar a acceptat-o. Ceea ce nu știa Millie este că băutura avea să o bage în spital.

Claire, mama lui Millie, a fost sunată la miezul nopții și informată că fiica ei a ajuns la spital. După ce a consumat băutura, tânăra a început să se manifeste într-un mod înfricosător. Mama tinerei de 18 ani a avut un șoc atunci când și-a văzut fiica pe patul de spital.

„Sincer, am crezut că am intrat într-o scenă dintr-un film de groază, cum ar fi Exorcistul. Mă gândeam ce se întâmplă, ce i s-a dat. Mâinile îi erau încleștate, la fel ca și mandibula, fața îi era distorsionată, arăta posedată. Nu am văzut așa ceva în viața mea. Nici nu știam ce drog ar fi putut face așa ceva. Deși este tulburător, dacă asta salvează o fată, atunci merită să vadă toată lumea. Nimic nu te poate pregăti să vezi asta”, a mărturisit mama lui Claire, pentru The Daily Mail.

Mama tinerei a avut parte de un șoc, după ce și-a văzut fata pe patul de spital [Sursa foto: Facebook]

Citeste si: O femeie şi-a dat vălul jos, după 19 ani. Oamenii s-au îngrozit când au văzut cum arată chipul ei- bzi.ro

Ce s-a întâmplat cu tânăra de 18 ani în club

Millie a luat doar câteva guri din băutură, după care a simțit că se i se face din ce în ce mai rău. Ulterior, ea a ieșit afară să ia aer. La un moment dat, ea nu a mai putut să își controleze mâinile și picioarele și nu a mai fost capabilă să vorbească. Prietenii lui Millie au sunat-o pe sora ei mai mare, care a venit și au dus-o împreună la spital.

Citeste si: Sigur nu îl recunoști! Acum are 23 de ani și este implicat într-un scandal uriaș din cauza substanțelor interzise

După mai multe investigații, medicii suspectează că tinerei de 18 ani i-au fost administrate două tipuri de substanțe interzise, unul să o paralizeze, iar altul să o lase inconștientă. În momentul de față, Millie se află în afara oricărui pericol. Oamenii legii se ocupă de acest caz, care a fost raportat la Poliție. Autoritățile recomandă tuturor tinerilor să nu accepte băuturi din partea străinilor sau băuturi care nu au fost pregătite în fața lor.

Millie este acum în siguranță [Sursa foto: Facebook]