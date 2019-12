Femeia, Samantha Wood, în vârstă de 27 de ani, din Hedon, Hull, a povestit că a plâns în dormitorul ei atunci când a văzut imaginile captate de camera video ascunsă.

În imaginile video surprinse de camera video se vede cum prietena ei cea mai bună, care i-a fost alături timp de 14 ani, Melissa Collier, fura bani din casa ei, pe care și-i ascundea în sutien.

a spus Samantha Wood, o mamă singură.

Femeia, care are o firmă de curățenie, a instalat camera video după ce i s-a părut că îi dispăreau bani din casă – din borcanul „de economii” și din pușculița fiului ei în vârstă de nouă ani.

„M-am gândit că poate mi-am pierdut mințile, că poate am devenit iresponsabilă și am început să pierd bani fără să realizez. În Ziua în care a furat de la mine, eu am urcat la etaj, să îmi usuc părul, în timp ce ea a rămas la parter, ca să pregătească un ceai. Mi-a spus că mi-a pregătit ceaiul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, deși ea tocmai ce furase de la mine. M-a adus în situația de a nu-mi putea permite să îmi plătesc toate facturile. Am iubit-o ca pe o soră”, a povestit femeia.

„Prietena ei” a recunoscut că a furat de la ea, i-a cerut scuze și i-a explicat că „a încerat să se oprească, dar nu a reușit”.

Samantha Wood a mai spus că cel mai mult a durut-o faptul că prietena ei nu avea nevoie de banii ei, deoarece avea un loc de muncă bine plătit. Însă, „s-a lăcomit”.

„Își epuiza salariul și voia și banii mei, deși știa că nu îmi este ușor să mă descurc”, a mai spus femeia pagubită.