A avut Amna o relație cu Dorian Popa? Artista a rupt tăcerea: "Fiul meu l-a vrut ca tată vitreg"

In articol:

Amna este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de la noi din țară. Aceasta are un mare succes în industria muzicală, lansând hit după hit, însă în spatele acestuia se află multe greutăți peste care artista a trebuit să treacă pentru a-și îndeplini visele.

Au fost sau nu Amna și Dorian Popa împreună?

Amna este o femeie singură și foarte frumoasă, astfel publicul a cuplat-o cu mulți bărbați din showbiz. Unul dintre ei a fost Dorian Popa, alături de care a apărut foarte apropiată, de multe ori. În cadrul emisiunii Detectorul de minciuni, artista a recunoscut dacă au fost vreodată împreună. Dezvăluirea a venit când fiul ei și l-a dorit în postura de tată vitreg.

Citeste si: „A fost găsită pe corali. Trupul ei era desfigurat.” Noi declarații despre cazul din Egipt. Românca atacată de rechin ar fi fost prima victimă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Ce-aveți măi frate? Chiar am uitat să îl sun să îi spun că fiul meu a zis că i-ar plăcea să fie tatăl lui vitreg. Dorian îmi este ca un frate, are o relație de 12 milioane de ani, nu există așa ceva. Doamne, nu! Știți de la ce a zis fiul meu că vrea ca Dorian Popa să fie tatăl lui vitreg? De la faptul că este fanul lui. Într-o zi îmi zice <Auzi mami, sunt ok să îți faci și tu o relație.> Eu zic <Vorbești serios?> El <Da, sunt pregătit.> Și am vrut să văd ce poate copilul <Cu cine ai vrea tu să mă vezi așa?> Stă și se gândește și zice <Cu Dorian. Mi-ar plăcea să mă joc și cu Cheluțu.> Își imagina cum se jucau pe calculator, se împușcau, cam asta e pentru el un tată, probabil, în capul lui. M-am uitat și am zis Doamne ferește mami, nu! De-ale copiilor.", a declarat Amna.

Amna, despre Dorian Popa: "M-a scos din o grămadă de chestii"

După ce a clarificat cum stă de fapt treaba între ei, Amna și-a spus părerea sinceră despre Dorian Popa și cum îl cunoaște ea în afara mediului online

în care activează.

"Dorian îmi este un exemplu. Cred că scoatem un album, jur. Avem vreo 4-5 piese, acum lucrăm la următoarea, ne dorim să mai facem. Îl admir, îl apreciez, tot timpul m-a scos din o grămadă de chestii și cu casa și cu muncitorii, cu ce a putut el, tot timpul e acolo și are tot respectul meu și îl iubesc tare mult. Dar, în sensul ca prieten.", a mărturisit Amna, în emisiunea difuzată pe canalul de YouTube theXclusive.