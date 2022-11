A avut loc o nouă înfățișare în procesul dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican. Au făcut sau nu pace cele două artiste? "Orgoliile sunt mari"

In articol:

Pe 8 noiembrie a avut loc o nouă înfățișare în procesul dintre Olguța Berbec și Niculina Stoican, în care fiica Angelicăi Stoican este acuzată că i-a furat o melodie colegei sale de breaslă. Momentan, decizia judecătorilor nu a fost făcută publică, însă finul Olguței Berbec a făcut câteva precizări cu privire la așa-zisa dispută dintre cele două artiste.

Finul Olguței Berbec, despre procesul dintre artistă și Niculina Stoican

Olguța Berbec și Niculina Stoican au fost nevoite să ajungă în fața judecătorilor, după ce prima dintre artiste și-a acuzat colega că i-a copiat linia melodică a cântecului "Dragoste veche și nouă", pentru a compune o nouă piesă, intitulata "Iar mi-e dor de Mehedinți". Totul a pornit când platforma pe care au fost urcate melodiile s-a autosesizat, iar între soliste au apărut mai multe neînțelegeri. Astfel, Olguța Berbec a hotărât să o cheme pe Niculina Stoican în instanță: "Nu a fost intenția mea să se ajungă aici. M-a contranotificat că și când aș fi coautoare. Din 2015 am înscris-o la UCMR-ADA. Adică, eu aș fi putut păcăli instituțiile acestea timp de 6 ani? Am știut că îmi cântă piesa și nu am spus nimic. Nu eram nici prima și nici ultima care pățește așa ceva. Știam de la apropiați că a modificat versurile și că a înregistrat-o. Lucrurile rămâneau așa dacă nu mă notifica ca și autoare. Inițial eu am notificat-o prima dată, iar cei de la YouTube i-au dat jos piesa.

Niculina Stoican [Sursa foto: Facebook]

Melodia a fost urcată iar pe YouTube și în acel moment ea m-a contranotificat. YouTube este ca un robot, mi-a dat șansa să fac un demers în 10 zile, să le prezint o acțiune. Mă puteau închide și pe mine. Și atunci a spus, mergeți în instanță și decideți autorul. Nu am vrut să mă judec cu nimeni, dar nici nu mai puteam da înapoi! Nu mă face fericită situația aceasta. Am fost chemate amândouă în instanță pentru a ni se lua o opinie. Atât. A fost un soi de interviu. Nu a fost sub jurământ. Avocatul îmi explicase că va fi ceva relaxat. Ea a auzit ce am spus eu, eu am auzit ce a spus ea. Când a fost întrebată de judecător dacă este de acord că linia melodică a piesei ei seamănă cu a mea, lansată în 2015, ea a recunoscut și a spus da. Pentru mine nici nu mai contează altceva.", a declarat Olguța Berbec în urma cu câteva luni, pentru fanatik.ro.

Olguța Berbec [Sursa foto: Facebook]

Chiar dacă a trecut ceva timp de când a fost intentat procesul, se pare că cele două interprete de muzică populară nu au făcut nici acum pace. O spune chiar finul Olguței Berbec: "Sunt orgolii de ambele părți, dar cred că sunt orgolii mai mari din partea Niculinei. Ea tot insistă foarte mult că folclorul trebuie luat de la unul la altul, că trebuie dus mai departe. Dacă ascultați piesa, chiar seamănă. Melodia Olguței este din gama nouă a folclorului, nu e o piesă veche. Puteau să se înțeleagă, dar asta e.", a declarat Mihai Priescu, pentru fanatik.ro.

Olguța Berbec și finul ei, Mihai Priescu [Sursa foto: Facebook]