Soţia lui Cristian Ţopescu a semnat un angajament cu Securitatea, iar povestea a părut în presă în 2011. Celebrul comentator sportiv, decedat pe 21 mai 2018, la 81 de ani, a avut trei căsnicii, ultima fiind cu Christel Ungar, producător la secţia germană a TVR. Ungar a fost în prim-plan atunci când Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a dat un comunicat prin care a atestat ca sotia lui Cristian Topescu a semnat un angajament cu Securitatea, inainte de Revoluţia din 1989. (vezi ce se întâmplă cu câinii care au vegheat-o pe Cristina Ţopescu)

"In baza Notei de Constatare nr....din data de 26.08.2010, intocmita de catre Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, in care se regasesc urmatoarele elemente: doamna UNGAR ŢOPESCU Christel este titulara a dosarului fond reţea nr. R 309428 (cota C.N.S.A.S.). Domnia sa a fost recrutata la data de 07.02.1987, în perioada in care era studenta la Facultatea de Filologie din laşi, pentru „supravegherea informativa a colegilor de facultate şi pentru cunoaşterea activitatii lectorului vest german L.R.”, se scrie în document.

