Robyn Emma, în vârstă de 27 de ani, a povestit drama prin care a trecut acum 6 ani. A cunoscut un bărbat, care se prezentase sub numele de Alan, într-un club din Chesire.

Tânăra, care în acea vreme era studentă la criminologie, a luat un taxi împreună cu bărbatul, pentru că mergeau în aceeași zonă.

Robyn a rămas peste noapte la Mahmood, numele real al bărbatului, care în prezent are 44 de ani. Fiind foarte obosită, a adormit pe canapea, lăsând de înțeles că nu o să se întâmple nimic mai mult între ei.

După ceva timp, tânăra și-a dat seama că ceva nu este în regulă. Bărbatul a violat-o, fiind sigur că ea doarme și că nu o să își dea seama ce i se întâmplă.

Ce i-a făcut bărbatul, crezând că fata doarme

„Eram înspăimântată că mă va ucide dacă deschid ochii. Am realizat ce face și m-am gândit că se va panica dacă îi deschid. Era un laptop lângă noi și eram convinsă că mi-l va da de cap sau mă va strânge de gât. Nu a fost niciun sărut, nicio atingere, deși mi-a desfăcut sutienul și a durut. Plângeam în sinea mea, dar m-am forțat să mă prefac că dorm și să nu reacționez pentru că mă gândeam că nu o voi mai vedea pe mama dacă nu o voi face. Când m-am gândit că aproape a terminat, am început să mă prefac că mă trezesc. Am făcut zgomot și a sărit de pe mine și când am deschis ochii, el era îmbrăcat și stătea jos. Eram îngrozită că mă va strânge de gât, așa că m-am prefăcut că nu s-a întâmplat nimic”, a povestit Robyn, rememorând clipele terifiante prin care a trecut.

Fata era atât de înspăimântată la gândul că bărbatul o va ucide dacă spune ceva legat de cele întâmplate, încât a sunat la poliție abia după ce a ajuns acasă. Mahmood a condus-o până la apartamentul prietenei la care Robyn stătea, însă ea a încercat să își ia toate măsurile de precauție.

„Nu am vrut să știe casa exact așa că i-am spus să oprească și i-am spus pa, dar simțeam cum eram privită de el în tot acest timp”, a mai mărturisit Robyn.

Bărbatul a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru fapta sa, pe lângă alți 12, primiți pentru un atac, petrecut după incidentul cu Robyn, potrivit The Sun.

Fata a rămas traumatizată de întâmplarea prin care a trecut, pe timpul procesului devenind depresivă, iar episoadele de anxietate fiind dese.