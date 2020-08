Andra Voloș a spus ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și None

In articol:

La opt luni de la un flirt pe care l-a avut în casa Puterea dragostei cu None, unul care însă avea să se transforme într-un adevărat scandal la vremea respectivă, întrucât Andra era la începutul relației cu Bogdan Mocanu, frumoasa femeie a ținut să dezvăluie tot ce s-a petrecut cu ea și fostul concurent în acea perioadă.

Andra Voloș a spus ce s-a întâmplat cu adevărat între ea și None

"Mi-a zis că el nu o să se bage atâta timp cât eu sunt cu Bogdan"

Toată lumea știe că Andra și None s-au întâlnit pe ascuns dincolo de show, într-o locație din Istanbul, „eveniment” înregistrat la vremea respectivă de alte persoane „binevoitoare” din casă! Imediat, în emisiune, întrebat de prezentatoarea Andreea Mantea dacă tânăra ar avea sentimente pentru el, bărbatul a vorbit deschis, deși la mijloc era și Bogdan Mocanu.

„Da, prin toate privirile. Și invers a fost la fel. (...) Eu i-am făcut o promisiune Andrei, i-am promis să nu o să o pun într-o lumină proastă și o să îmi calculez cuvitele în așa fel încât să nu se simtă prost nici ea și nici el (n.r. Mocanu). Ne placem reciproc, asta e concluzia”, a răspuns atunci None, contrazis însă de Andra. „Mi-a zis că el nu o să se bage atâta timp cât eu sunt cu Bogdan. Când mi-a spus că mă vede nefericită, i-am spus că eu vreau să plec oricum. Nu am zis că simt ceva pentru el”, a mai spus ea.



"Acum eu am greșit"

Mai mult decât atât, la vremea respectivă, Andra a regretat foarte mult faptul că ea l-a sunat pe None și s-a întâlnit cu el, fără să fi fost prin preajmă Bogdan Mocanu, fie și pentru a regla unele lucruri.

„Am greșit că nu i-am spus lui Bogdan și poate nici nu trebuia să îl sun pe None, trebuia să aștept până la gală și să îi iau pe amândoi în pauză și să îi pun față în față. Să spun că eu sunt cu Mocanu într-o relație și să vedem cum stă treaba. Acum eu am greșit că am sunat și am vorbit cu el. L-am mințit pe iubitul meu”, i-a mărturisit Andra celei mai bune prietene din casă, Deea.



"Este un bărbat carismatic, atrăgător, spiritual, însă pe mine nu m-a atras"

Acum, la atâta vreme de la acel episod, în direct la WOWbiz.ro, Andra a vorbit cu sinceritate despre None. "Este adevărat, m-am întâlnit cu el în Istanbul. Poate a fost o greșeală, dar așa am simțit atunci. Însă, nu s-a întâmplat nimic între mine și el. Este un bărbat carismatic, atrăgător, spiritual, însă pe mine nu m-a atras. Am stat vreo 40 de minute la o masă, am vorbit prietenește, nu ne-am sărutat, cum s-a speculat. Dacă aș fi făcut-o, poate aș fi simțit sau nu ceva pentru el. Însă, nu se pune problema. Nu m-a atras din acest punct de vedere, eu aveam sentimente puternice pentru Bogdan atunci. Repet, am ieșit amândoi, într-un context, este real, dar nimic mai mult. A fost la nivel de amiciție", a declarat Andra la emisiunea "Totul despre Puterea dragostei" de la WOWbiz.ro