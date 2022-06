„A dat cu pumnii în volan, a pus frână brusc și m-a dat jos din mașină”. Ela Crăciun, scandal cu un taximetrist! Motivul incredibil pentru care bărbatul a luat foc

In articol:

Ela Crăciun s-a confruntat cu o situație neprevăzută în urmă cu câteva zile, când a avut nevoie de un taxi. Cunoscuta jurnalistă a dat peste un șofer recalcitrant, iar de aici până la un adevărat scandal nu a mai fost decât un pas.

Citeste si: Ela Crăciun, suspectă de COVID-19! Simptomele au făcut-o să se testeze urgent: „Spaima prin care am trecut...”

Ela Crăciun, incident neplăcut cu un taximetrist

Ela Crăciun a fost recent invitată în emisiunea lui Cristi Brancu, unde a povestit despre un incident de care a avut parte în urmă cu câteva zile și care a lăsat-o cu un gust amar. Jurnalista a avut nevoie de un taxi, așa că a apelat la un serviciu de ride sharing, pentru a se deplasa în locurile unde ar fi trebuit să ajungă. Când s-a urcat în mașină, însă, șoferul a luat foc.

Acesta a avut o reacție dură și chiar i-a atras atenția prezentatoarei TV asupra faptului că vorbea la telefon: "A fost un episod care s-a întâmplat acum câteva zile. Sinceră să fiu, eu nu mi-am imaginat că se poate întâmpla așa ceva. A fost una din zilele în care am rămas fără mașină și am avut foarte multe drumuri de făcut, pe care le-am făcut cu un serviciu de ride sharing. Am făcut comanda, între timp mi-a sunat telefonul, însă mie nu-mi place să las șoferii să aștepte, așa că am dat pe speaker. Am vrut să pot urmări șoferul pe aplicație, să văd unde este și să ajung la timp.

Citeste si: „Îmi place să greșesc”. Jador, indecis între fosta și actuala iubită- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Ela Crăciun – 3 deserturi sănătoase pe care le poți da și bebelușilor

Am intrat în mașină cu telefonul pe speaker, dar nu cred că a durat 30 de secunde să-l mut. Șoferul, vizibil supărat, probabil că am urcat fără să salut. N-am ajuns la colțul străzii, mi-am mutat telefonul de pe speaker și mi-am continuat discuția. El tot bodogănea acolo, dar nu l-am băgat în seamă. După ce am terminat conversația l-am salutat, mi-am cerut scuze că am intrat vorbind la telefon. El era în continuare foarte nemulțumit 'dacă eu vorbeam cu nevasta mea, dacă…', spunea numai aberații. I-am spus că poate vorbi cu soția lui dacă vrea, pe mine nu mă deranjează. Însă el era foarte agresiv. I-am zis: 'Uite, eu mi-am cerut scuze, dar văd că tu ești foarte nepoliticos'. Eh, în momentul acela a luat foc. I-am spus că n-am chef de discuție și că nu trebuie să facem conversație.", a povestit Ela Crăciun, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Ela Crăciun [Sursa foto: Captură TV]

"A vorbit foarte urât, foarte urât, a dat cu pumnii în volan"

Taximetristul nu doar că i-a făcut reproșuri jurnalistei și i-a vorbit urât, ci a și dat-o jos din mașină pe aceasta. Șocată de gestul bărbatului, Ela Crăciun a apelat la 112, pentru a depune o plângere, însă într-un final a renunțat să meargă la secție: "A vorbit foarte urât, foarte urât, a dat cu pumnii în volan, a pus o frână brusc. I-am spus să se oprească. Problema lui era că am intrat vorbind la telefon. Nu știam că trebuie să închid conversația, dacă știam o făceam. La prima intersecție a oprit, m-a dat jos. Mi-a zis: 'Gata, aici cobori'.

Am sunat la 112. Polițistul voia să știe cum mi-a vorbit urât, le-am zis că nu pot să reproduc. Le-am spus că e un șofer recalcitrant și că poate face probleme. Mi-au spus să merg la cea mai apropiată secție, însă nu m-am dus, probabil ca mine fac mulți, însă se pierde mult timp, aștepți cu orele.", a mai spus Ela Crăciun.

Ela Crăciun [Sursa foto: Captură TV]