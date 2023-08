A dat cu tot uleiul pe ea, să fie cea mai bronzată! Crina Abrudan încinge din nou plaja | EXCLUSIV

In articol:

Crina Abrudan arată mai bine ca niciodată și este una dintre vedetele care nu își arată vârsta. Paparazzi au surprins-o din nou pe plajă, de data aceasta cu dorința maximă de a se bronza.

Crina Abrudan, regina uleiurilor autobronzante

Crina Abrudan s-a hotărât! Nu trece vara lui 2023, până nu își face bronz de braziliancă. Zis și făcut! Vedeta și-a luat o sticlă de ulei autobronzant și l-a consumat într-o clipită. După ce că era sexy, a mai pus și uleiul pe ea, să nu se mai uite nimeni la mare, decât la ea. Crina Abrudan ne-a obișnuit cu apariții sexy și provocatoare pe litoral.

Paparazzi WOWbiz au adunat de-a lungul timpului o serie de imagini cu vedeta de pe litoral, toate doar în ipostaze extrem de sexy. Bineînțeles că nu se putea bronza fără nelipsitul costum de baie cu panteră, pentru că ea este o adevărată felină.

Crina Abrudan, dezvăluiri din viața de cuplu cu Gabi Popesc u

Crina Abrudan și Gabi Popescu au o relație tare frumoasă. Vedeta a povestit la un moment dat că mai împrumută haine de la soțul ei.

"Eu din dulapul lui mai împrumut uneori diverse …Recunosc. Mai o cămașă, mai un sacou. Chiar de curând am împrumutat un sacou din dulapul lui și m-a întrebat de unde am luat sacoul respectiv. L-am întrebat dacă nu îl recunoaște cumva, mi-a zis că nu, așa că i- am zis că dacă nu l-a mai purtat de 10 ani era momentul să îl port eu. Îi mai împrumut uneori încălțările. De exemplu, uneori în vacanțe nu are sens să-mi iau și eu niște încălțăminte sport în plus în bagaj că oricum are el 3-4 perechi, așa că mă încalț de la el. El nu își cumpără multe lucruri. El își cumpără exact cât poartă. Garderoba lui este foarte restrânsă și este compusă așa din jeans, tricouri: albe, negre, gri, cămăși la fel, și hanorace. Avem amândoi o pasiune pentru hanorace ceva extraordinar. Mai împrumut uneori câte un hanorac de la el, dar când își ia un hanorac care îi place îmi spune din start să nu mă ating de el. Și nu îl ating 2-3 săptămâni, o lună, dar după aceea da.(...) Nu îi cumpăr ceva special ca să port și eu, dar dacă se nimerește după aceea, da. Nu vă închipuiți că avem același număr la încălțăminte, că este diferență de două numere, dar la încălțămintea sport mai merge", a declarat Crina Abrudan, pentru Ego.ro.

