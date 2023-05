„A devenit cool să fii ateu” Ce părere are Dragoș Bucur despre credința soției sale? Juratul a spus-o fără rețineri

In articol:

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu și încearcă, pe cât posibil, să popularizeze dragoste față de divinitate în rândul oamenilor. Dacă fosta solistă a trupei Hi-Q a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, soțul său încă se mai află pe micile ecrane, bucurându-și telespectatorii cu prezența sa.

În cadrul unui interviu recent, Dragoș Bucur a vorbit despre credință și despre cât de importantă este pentru familia sa, având în vedere că soția sa a ales să se pocăiască la vârsta de 33 de ani.

Cât de importantă este credința pentru Dragoș Bucur și pentru familia sa?

Dragoș Bucur a mărturisit că, pentru familia lui, credința reprezintă stâlpul de temelie, însă, din nefericire, nu poate să nu observe faptul că de câțiva ani buni ateismul a devenit o modă cool, la care mulți aderă fără să știe ce presupune, de fapt, acest lucru, iar creștinismul și a fi plăcut lui Dumnezeu a devenit, după părerea multora, o dovadă a regresului.

„Da, credința este importantă și, din păcate, am senzația că este sub un asediu coordonat de câțiva ani. Am devenit conștient de acest lucru de curând, atunci când mi-am dat seama că a devenit cool să fii ateu și un semn de primitivism să fii creștin.”, a spus Dragoș Bucur, conform Viva.

Ce regrete are Dragoș Bucur?

De asemenea, Dragoș Bucur a menționat că se numără printre oamenii care nu au acumulat frustrări sau regrete de-a lungul timpului. Este împlinit cu viața pe care o are în prezent, motiv pentru care regretele nu-și au rostul în această ecuație, pentru că, dacă viața lui ar fi fost altfel, nu s-ar mai fi aflat în punctul în care este acum.

„Viața mea este plină de miracole. Serios, am o viață plină de minuni.

Sunt cine sunt azi datorită deciziilor luate de-a lungul vieții. Nu aș schimba nimic, de teamă să nu influențez prezentul. Sunt mulțumit de viața pe care o am, cu bune și rele.”, a spus acesta, conform aceleiași surse.