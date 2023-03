A devenit un star, însă Iulia Vântur a trecut prin clipe grele când a ajuns în India: „Am dat cu capul de multe ori și m-a durut”

In articol:

De mai mult de 10 ani, Iulia Vântur a decis să lase în spate viața și cariera pe care și-o formase în țara noastră și a decis să plece la mii de kilometri, în India.

Acum, Iulia a ajuns să fie o adevărată vedetă în țara sa adoptivă.

Puțină lume știe însă că începuturile solistei peste hotare nu au fost deloc ușoare.

Iulia Vântur a trecut prin momente grele după ce s-a mutat în India. [Sursa foto: Instagram]

Iulia Vântur a trecut prin multe înainte de a cunoaște succesul în India

La un deceniu de când ales să ia drumul străinătății, Iulia povestește cu zâmbetul pe buze despre parcursul inedit pe care l-a avut în India.

La început însă, vedeta s-a confruntat cu o mulțime de bariere, atât din punct de vedere cultural, cât și din mai multe puncte de vedere, ceea ce a făcut-o pe solistă să simtă că nu este suficient de apreciată.

„Primii ani au fost de descoperiri, fascinații, cunoștințe noi, prieteni. Dar am dat cu capul de multe ori și m-a durut, m-am înverșunat și am încercat să schimb regulile Indiei (râde), până când am înțeles că nimic nu e bun sau rău esențial, că trebuie să am toleranță, deschiderea să văd și dincolo de ce am învățat eu că e potrivit.

Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit. Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele.

Au fost proiecte pe care le-am pierdut, pentru că nu știam limba, sau pe care nu le-am făcut, pentru că atunci nu-mi doream expunere absolut deloc. Eu chiar cred că ce e pentru tine al tău rămâne! În India, ca debutant, a trebuit să muncesc mereu extra pentru a obține ceva ce ar fi putut să vină simplu pentru un artist de aici, e ceva firesc. Toate vin la pachet.”, a povestit artista, pentru Iulia Vântur, pentru Viva.ro.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

