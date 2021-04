A divorțat de soțul ei și s-a căsătorit cu socrul! Cum a reacționat fiul bărbatului: „A fost sfâşietor”

In articol:

Erica Quiggle și-a dat seama că s-a căsătorit prea tânără și a ales greșit! Cu Justin, primul soț, și-a unit destinul în fața lui Dumnezeu la 19 ani, iar pe parcurs și-a dat seama că sunt foarte diferiți, că vor lucruri diferite de la viață.

Nu a durat mult și mariajul s-a destrămat, iar ea s-a refugiat în brațele socrului ei, mai mare cu 30 de ani decât ea.

Erika

Mariajul cu primul soț, fiul actualului partener de viață, s-a terminat cu divorț

Pe Erika și pe Justin nu i-a salvat nici nașterea copilului. Erau diferiți și voiau lucruri diferite de la viață, așa că au început problemele de relație.

„Construiam o echipă şi am vrut să fiu director şi să călătoresc şi să fac ceva ieşit din comun. Într-un oraş mic nu sunt atât de mulţi oameni care visează la mai mult. Nu a însemnat că el nu voia să fac ce vreau, dar nu înţelegea că vreau asta. A fost greu pentru noi, deoarece nu ne-am putut conecta la acest nivel”, a declarat Erika, conform Dailymail.

S-a refugiat în brațele socrului ei, de care s-a apropiat foarte mult, de vreme ce aveau cam aceleași pasiuni, și căruia a început să-i povestească toate greutățile din relația cu fiul lui. În cele din urmă ea și Justin s-au despărțit în 2016, iar pentru Erika a fost foarte greu.

„A venit un moment în care am discutat despre Justin şi am spus că nu mai pot face asta. Am simţit că sunt blocată. Mi-am iubit copilul atât de mult şi de aceea am rămas căsătorită, atât. A fost sfâşietor să-l iau de la tatăl său şi să îl duc departe. Am trăit cu fiul meu şi cu părinţii mei aproximativ un an- şi a fost greu”, a mai adăugat aceasta.

Erika și Jeff

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

Totuși, mai greu a făcut să-i spună fostului soț că este îndrăgostită de tatăl lui vitreg, însă tânărul a reacționat chiar bine și le-a acceptat relația.

Citeste si: Diana Dumitrescu, motivul real pentru care a divorțat de fostul soț, Ducu Ion: „S-a scris că m-a înșelat cu Adela Popescu”

„Am avut o conversaţie profundă cu el despre cum nu voiam să-l rănesc, dar i-am spus că dragostea mea şi a lui Jeff era atât de puternică încât nu ne puteam renunţa unul la celălalt. El a fost atât de susţinător şi a spus: ‘Dacă iubeşti pe cineva, îi iubeşti, nu poţi decide pe cine iubeşti şi pe cine să nu’, a mai spus Erika.

Erika și tatăl fostului soț s-au căsătorit la scurt timp

În 2017 atât Erika, cât și Jeff au finalizat divorțurile și n-a mai durat mult până ce și-au dus relația la următorul nivel.

„Stăteam într-o zi în maşină şi el m-a întrebat direct: ‘Vrei să te căsătoreşti cu mine?’ Am reacţionat amuzată spunând ‘Ă, daa’. Nu a fost o propunere romantică, dar a fost exact ceea ce ne-am dorit amândoi”, a povestit Erika.

Erika și Jeff

De asemenea, nu a trecut mult, iar cei doi au avut și propriul copil. Erika spune că există o diferență colosală între căsnicia cu primul soț și cea cu Jeff. A avut enorm de mult de învățat de la el, iar difrența de vârstă de 30 de ani nici nu se simte, ba chiar oamenii cred că al doilea soț al ei are undeva în jur de 40 de ani.

Anii au trecut, iar cei doi se înțeleg de minune, iar pentru fiul lor sunt în stare să facă orice pentru ca lucrurile din relație să funcționeze.

Citeste si: Despărțiți, dar împreună. Pepe și Raluca Pastramă vor petrece Paștele în familie: "Ne vom bucura de clipele petrecute împreună"

„Au trecut câţiva ani de când s-au întâmplat toate acestea şi am lăsat totul în urmă, am mers mai departe. Eu şi Erica avem un copil împreună şi ne gândim la el mai presus de orice. Facem tot ce putem pentru a ne oferi sprijin unul celuilalt, pentru a menţine lucrurile bine. Avem o relaţie destul de bună- şi trebuie să o facem să funcţioneze indiferent de orice pentru fiul nostru”, a declarat Jeff.