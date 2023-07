„A durut atât de tare” Feli Donose a vorbit despre viața de mamă singură! Nimeni nu și-a imaginat prin ce trece artista

In articol:

Feli a vorbit într-o postare pe Instagram despre cum este viața ei de mămică singură și a dezvăluit prin ce greutăți a trecut și încă trece. Cântăreața a făcut publică ultima perioadă din viața ei, pentru a veni în ajutorul altor persoane aflate în situația ei.

Feli Donose, provocări în postura de mămică

Feli Donose a devenit mamă în urmă cu aproape cinci ani. Artista s-a despărțit de tatăl fiicei ei la sfârșitul anului 2022 și de atunci se ocupă singură de cea mică. Aceasta a anunțat pe Intagram despărțirea de cel care i-a fost partener de viață mai mulți ani. Tot pe rețeaua de socializare, artista a vorbit despre provocările ei din ultima săptămână și despre cum se descurcă cu fetița. Feli speră ca postarea să vină și în ajutorul altor persoane aflate în aceeași situație.

„Am avut o săptămână foarte încărcată emoțional. Am primit atâtea teste de la Nora Luna și să știți ca le-am picat aproape pe toate. Ne-am certat mult săptămâna asta. A scos niște emoții la suprafață care au durut atât de tare.. Nu au “lovit” în Felicia- adultul, mama. După atâtea zile de iad emoțional pentru amândouă, să zicem, mi-am dat seama ca Feli copila a fost rănită, furioasa, frustrata, s-a simțit neauzita, neînțeleasă si… am confundat rolurile. Într-adevăr copiii sunt cei mai mari învățători pentru părinti. Ne-am simțit singure si neauzite in aceeași casa. Groaznic. Ce îmi reamintește MEREU Nora Luna e ca iubirea ia toate durerile. Suntem in perioada in care ea creste si își poarta personalitatea in lume fix asa cum simte, si eu trebuie sa învăț sa pun limite cu blândețe si RABDARE. Aici e hop-ul mare care trebuie trecut acum in relația noastră. Fac postarea asta pentru toate mamele care se simt vinovate când vad in social media relații părinte-copil impecabile. Ele nu exista in realitate. Exista iubire si eforturi. Respect si adunat de puteri sa faci tot ce poti ca sa crești un copil BINE sub toate formele lui BINE. Îmi iubesc copilul cum nu cunosc o forma de iubire mai pura. Si copilul meu ma iubește si ma iartă. Si când ma iartă si îmi da îmbrățișări, si Feli mica dar si MAMA se simt văzute si înțelese. Nu întâmplător asta e primul weekend in care, după multa vreme, sunt acasă. O sa stau lipita de ea. Sa o simt, sa o iubesc, sa o aud, sa o VAD! Îmi cer iertare mie ca ma lovesc atât in suflet când pierd controlul. Ii cer iertare ei când, poate, nu mai înțelege cine sunt. Ce știu sigur e ca o sa fiu aici mereu cu bratele deschise si PROMIT sa fiu o eleva mai ascultătoare când îmi va da iar lecții sa ma crească frumos, sănătos si cu iubire. Ea, copila mea. Sensul. Ghidul. Viata.”, a scris Feli pe Instagram.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară

Feli și-a creat o comunitate destul de mare de fani pe Instagram, care îi sunt alături la orice pas. Internauții nu au ezitat să comenteze nici la ultima ei postare din online și au avut numai cuvinte de laudă la adresa artistei.

„În sfârșit! Cineva care atinge realitatea! Toți pun poze impecabile! Putini vorbesc despre astfel de momente!”

„Asa e, Feli, tipul de parenting perfect nu exista. Ne amăgim crezând altceva. Exista doar mama care își iubește copilul si face ce simte ea ca e mai bine pentru el. Nora Luna știe de ce te-a ales A.sa cum si eu știu de ce am ales-o pe mami. Enjoy every moment. Ești o mamă deosebită!”

„Ești minunată! Si cea mai bună mama pentru Nora Luna. Nu trebuie sa fim perfecte, ci doar o mama suficient de buna pentru copiii noștri! Pleacă de la mine gânduri bune către tine! Sunteți suficiente așa cum sunteți cu de toate!”, au fost câteva dintre comentariile de la postarea lui Feli.